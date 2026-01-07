Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oportunidad en Alicante: un piso reformado detrás del hospital por menos de 150.000 euros

El piso tiene 68 metros cuadrados y dos habitaciones

El piso a la venta en Carolinas Altas, en Alicante

El piso a la venta en Carolinas Altas, en Alicante / Tucasa.com

O. Casado

O. Casado

Comprar una casa sigue siendo una tarea difícil, aunque no imposible. Según el último informe sobre el precio del metro cuadrado publicado por Idealista, el precio del metro cuadrado en España sigue subiendo en diciembre y ya se sitúa en 2.639 euros. 

En la provincia de Alicante, el precio también sigue el alza, y el último mes del año subió hasta los 2.703 euros, un 1,3 % más con respecto al mes anterior y un 14,4 % más con respecto a diciembre de 2024.

Si analizamos los datos de la ciudad de Alicante nos encontramos que aunque el precio ha subido un 10,7 % con respeto a 2024, no sube con respecto al mes de noviembre: 2.508 euros.

Comprar un piso en Alicante

El mercado residencial de Alicante continúa ofreciendo oportunidades atractivas para quienes buscan su primera vivienda. En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso completamente reformado, luminoso y funcional, pensado para entrar a vivir desde el primer día.

La vivienda, ubicado en el barrio de Carolinas Altas, cuenta con dos habitaciones dobles, una distribución cómoda y bien aprovechada, y una superficie construida de 68 metros cuadrados. Su orientación sureste es uno de sus grandes valores añadidos ya que garantiza luz natural durante gran parte del día, aportando calidez y ahorro energético a la vivienda, según el anuncio.

El piso es totalmente exterior, lo que se traduce en buena ventilación cruzada y vistas despejadas en todas las estancias. Aunque el edificio no dispone de ascensor, esto se compensa con una distribución práctica y un entorno residencial de toda la vida.

La vivienda se encuentra rodeada de servicios esenciales como transporte público con conexiones rápidas al centro de Alicante, colegios cercanos que lo convierten en una opción idónea para familias jóvenes, y el hospital General de Alicante a pocos minutos.

El piso tiene más de 30 años y tiene un precio de 140.000 euros.

