Oportunidad en Alicante: un piso reformado detrás del hospital por menos de 150.000 euros
El piso tiene 68 metros cuadrados y dos habitaciones
Comprar una casa sigue siendo una tarea difícil, aunque no imposible. Según el último informe sobre el precio del metro cuadrado publicado por Idealista, el precio del metro cuadrado en España sigue subiendo en diciembre y ya se sitúa en 2.639 euros.
En la provincia de Alicante, el precio también sigue el alza, y el último mes del año subió hasta los 2.703 euros, un 1,3 % más con respecto al mes anterior y un 14,4 % más con respecto a diciembre de 2024.
Si analizamos los datos de la ciudad de Alicante nos encontramos que aunque el precio ha subido un 10,7 % con respeto a 2024, no sube con respecto al mes de noviembre: 2.508 euros.
Comprar un piso en Alicante
El mercado residencial de Alicante continúa ofreciendo oportunidades atractivas para quienes buscan su primera vivienda. En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso completamente reformado, luminoso y funcional, pensado para entrar a vivir desde el primer día.
La vivienda, ubicado en el barrio de Carolinas Altas, cuenta con dos habitaciones dobles, una distribución cómoda y bien aprovechada, y una superficie construida de 68 metros cuadrados. Su orientación sureste es uno de sus grandes valores añadidos ya que garantiza luz natural durante gran parte del día, aportando calidez y ahorro energético a la vivienda, según el anuncio.
El piso es totalmente exterior, lo que se traduce en buena ventilación cruzada y vistas despejadas en todas las estancias. Aunque el edificio no dispone de ascensor, esto se compensa con una distribución práctica y un entorno residencial de toda la vida.
La vivienda se encuentra rodeada de servicios esenciales como transporte público con conexiones rápidas al centro de Alicante, colegios cercanos que lo convierten en una opción idónea para familias jóvenes, y el hospital General de Alicante a pocos minutos.
El piso tiene más de 30 años y tiene un precio de 140.000 euros.
- El primer premio de El Niño deja 1,4 millones de euros en la provincia de Alicante
- El río Segura se llena de espuma por el vertido de aguas residuales de municipios ribereños de Murcia y Alicante
- Gélido y blanco Día de Reyes en Alicante: las cumbres amanecen nevadas y con mínimas de hasta -7 grados
- La Audiencia de Alicante denuncia a un abogado por inventarse citas del Tribunal Supremo en un recurso
- El PSOE anuncia en el pleno que llevará al juzgado al equipo de gobierno de Torrevieja por 'perdonar' 160.000 euros de derechos de autor a la empresa de Cultura
- Leroy Merlín recurre en el juzgado por segunda vez la licencia del Ayuntamiento de Torrevieja a la tienda de Bauhaus
- Los directores de Alicante podrán seleccionar docentes para dar clase en sus centros educativos
- El tiempo en Alicante: mínimas cercanas a cero grados para el Día de Reyes