Oportunidad en Torrevieja: 48 bungalows de lujo con jardín, terraza y piscinas

Hay tres tipos de pisos a la venta en esta nueva promoción

Los 48 bungalows a la venta en Torrevieja

Los 48 bungalows a la venta en Torrevieja / Tucasa.com

O. Casado

O. Casado

Torrevieja es uno de los municipios más turísticos de la provincia de Alicante. La localidad de la Vega Baja ha pasado de ser un pueblo pesquero a convertirse en uno de los destinos favoritos de la Costa Blanca. Y no es de extrañar gracias a su buen clima, sus grandes playas y su ambiente cosmopolita.

Si algo también caracteriza a Torrevieja es su entorno. En pocos sitios podrás tener la playa a un paso y justo al lado un parque natural: las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Además, la ciudad también está muy bien conectada con Alicante, Murcia y Elche, lo que la convierte en una gran opción tanto para vivir todo el año como para tener una segunda residencia a orilla del mar Mediterráneo.

Comprar una casa en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un proyecto de 48 apartamentos de obra nueva en la zona de Los Balcones de Torrevieja, una de las zonas más demandadas. Son viviendas con dos dormitorios y dos baños y con la posibilidad de configurar un tercer dormitorio, adaptándose a las necesidades de cada cliente. Con una superficie aproximada de 130 metros cuadrados, destacan por su diseño moderno, funcional y luminoso.

El residencial ofrece bungalows en planta baja con jardín privado y terraza; bungalows en planta alta con amplio solárium y vistas despejadas, y viviendas orientadas a la zona comunitaria, garantizando tranquilidad y vistas agradables

Las zonas comunes incluyen cuidados jardines y dos piscinas, ideales para disfrutar del excelente clima mediterráneo durante todo el año. Además, existe la opción de garaje y trastero en sótano.

La zona tiene cerca supermercados, colegios, restaurantes, hoteles y transporte público, entre otros y está cerca de Orihuela Costa. El precio de estos pisos es de 289.900 euros.

