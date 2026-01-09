Oportunidad en Torrevieja: 48 bungalows de lujo con jardín, terraza y piscinas

Torrevieja es uno de los municipios más turísticos de la provincia de Alicante. La localidad de la Vega Baja ha pasado de ser un pueblo pesquero a convertirse en uno de los destinos favoritos de la Costa Blanca. Y no es de extrañar gracias a su buen clima, sus grandes playas y su ambiente cosmopolita.

Si algo también caracteriza a Torrevieja es su entorno. En pocos sitios podrás tener la playa a un paso y justo al lado un parque natural: las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Además, la ciudad también está muy bien conectada con Alicante, Murcia y Elche, lo que la convierte en una gran opción tanto para vivir todo el año como para tener una segunda residencia a orilla del mar Mediterráneo.

Comprar una casa en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un proyecto de 48 apartamentos de obra nueva en la zona de Los Balcones de Torrevieja, una de las zonas más demandadas. Son viviendas con dos dormitorios y dos baños y con la posibilidad de configurar un tercer dormitorio, adaptándose a las necesidades de cada cliente. Con una superficie aproximada de 130 metros cuadrados, destacan por su diseño moderno, funcional y luminoso.

El residencial ofrece bungalows en planta baja con jardín privado y terraza; bungalows en planta alta con amplio solárium y vistas despejadas, y viviendas orientadas a la zona comunitaria, garantizando tranquilidad y vistas agradables

Las zonas comunes incluyen cuidados jardines y dos piscinas, ideales para disfrutar del excelente clima mediterráneo durante todo el año. Además, existe la opción de garaje y trastero en sótano.

La zona tiene cerca supermercados, colegios, restaurantes, hoteles y transporte público, entre otros y está cerca de Orihuela Costa. El precio de estos pisos es de 289.900 euros.