Oferta en Torrevieja: descubre este piso cerca del centro por 360.000 euros

Torrevieja es una ciudad costera muy atractiva ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su clima excepcional con más de 300 días de sol al año y temperaturas agradables durante todas las estaciones. Su privilegiado entorno natural, que incluye el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, junto con sus espectaculares playas como La Mata, Los Náufragos y El Cura, la convierten en un destino ideal para quienes buscan calidad de vida junto al mar.

Esta ciudad cuenta con todos los servicios indispensables para realizar vida diaria como centros de salud, supermercados, colegios, comercios, restaurantes y una amplia oferta de actividades deportivas. Además, tiene una muy buena conexión por carretera con Alicante , Elche y el aeropuerto de Alicante-Elche , lo que facilita los desplazamientos en transporte público o coche particular.

Comprar un piso en Torrevieja

Una vivienda de grandes dimensiones ha salido al mercado en pleno centro de Torrevieja, a escasos minutos a pie de la playa y rodeada de todos los servicios. Se trata de un apartamento de tres dormitorios, uno de ellos en suite, con dos baños completos, pensado para quienes buscan espacio, comodidad y una ubicación privilegiada sin necesidad de utilizar el coche.

La vivienda dispone de un salón independiente con salida a una terraza delantera desde la que se disfrutan vistas a la Ermita, al parque y vistas laterales al mar. La cocina, independiente y de gran tamaño, está diseñada para la vida familiar y cuenta con galería y terraza trasera, aportando funcionalidad y zonas adicionales de uso diario.

Situado en una tercera planta con ascensor, el inmueble es único en su planta, lo que garantiza mayor privacidad. Además, incluye trastero en la azotea y acceso a una terraza comunitaria, un espacio ideal para aprovechar el sol durante el día o disfrutar de las noches de verano.

Por su amplitud, distribución y localización en el corazón de la ciudad, esta vivienda se presenta como una opción destacada para residencia habitual, especialmente para quienes desean vivir en el centro de Torrevieja con todo a mano y cerca del mar. Su precio es de 360.000 euros.