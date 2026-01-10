Oportunidad en Alicante: vive en este encantador edificio ubicado en Benalúa

Alicante es una ciudad mediterránea ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su excelente calidad de vida, su clima templado durante todo el año y su equilibrio perfecto entre mar, naturaleza y servicios urbanos. Su amplia oferta cultural, educativa y comercial, sumada a sus playas y entorno natural, la convierten en un lugar ideal tanto para residir como para invertir.

Con una economía en auge, una gastronomía reconocida y celebraciones tan emblemáticas como las Hogueras de San Juan, Alicante ofrece una calidad de vida excepcional. El aeropuerto internacional de El Altet , situado a solo 10 km del centro, y su estación de AVE, permiten conexiones rápidas con el resto de España y Europa. Además, su red de transporte público (autobuses urbanos y tranvías), facilita la movilidad diaria sin necesidad de coche.

Vivir en el barrio de Benalúa

Situado muy cerca del centro de la ciudad, el barrio de Benalúa ha sabido mantener su identidad local y su carácter acogedor. Es una zona consolidada, residencial y tranquila, ideal para familias, parejas o profesionales que buscan un equilibrio entre comodidad, servicios y buena comunicación.

Benalúa cuenta con centros educativos, supermercados, parques, instalaciones deportivas y una excelente conexión tanto con el centro como con las salidas hacia otras zonas de la ciudad. Un factor a destacar es su cercanía a la estación de tren, lo que lo convierte en un punto estratégico para quienes necesitan desplazarse ya sea por motivos laborales o personales.

Comprar un piso en Alicante

Un edificio con amplias posibilidades de transformación ha salido al mercado en la cotizada zona de Benalúa, en Alicante. La propiedad cuenta con una superficie de 145 m² en planta baja y 157 m² en primera planta, levantada sobre un solar de 301 m², lo que la convierte en una opción especialmente atractiva para proyectos de rehabilitación, inversión o desarrollo urbano.

El inmueble conserva su estado original, un factor que aporta carácter y abre la puerta a una reforma integral adaptada a las necesidades del futuro propietario. La edificación dispone de una fachada de 8,55 metros y un fondo aproximado de 20 metros, unas proporciones que permiten una distribución flexible y múltiples alternativas de diseño, tanto en uso residencial como comercial.

Su ubicación, a escasos metros de la Plaza Navarro Rodrigo, garantiza un entorno consolidado con acceso inmediato a comercios, restauración y transporte público, reforzando su valor estratégico dentro de la ciudad. A este atractivo se suma un elemento clave para inversores: la propiedad ya cuenta con aprobación legal para la construcción de varias alturas, lo que incrementa notablemente su potencial edificable.

Se trata, en definitiva, de una oportunidad singular en Benalúa por un precio de 800.000 euros, pensada para quienes buscan un activo con recorrido, capacidad de revalorización y una localización privilegiada dentro del núcleo urbano de Alicante.