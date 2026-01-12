Ático rebajado en Torrevieja: barbacoa y jacuzzi en la terraza a cinco minutos de la playa

Seguro que vivir cerca del mar Mediterráneo es una fantasía que te ronda la cabeza. Poder tener un piso en el que vivir todo el año o al que poder acudir de vacaciones sería ideal para ti y tu familia.

En Torrevieja hay a la venta múltiples viviendas que están próximas al mar y que podrían convertirse en una muy buena inversión para ahora y de cara al futuro.

Comprar una casa en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta muchas viviendas en Torrevieja y hay un ático en quinta planta que está muy bien situado. Se encuentra a tan solo 400 metros de la Playa de Los Locos, uno de los arenales más emblemáticos de la ciudad.

Con orientación sur, la vivienda de 100 metros cuadrados disfruta de luminosidad natural durante todo el día. Su cuidada distribución ofrece tres dormitorios, un baño completo, un aseo y una cocina americana totalmente equipada, integrada en un amplio y acogedor salón-comedor con acceso directo a un balcón ideal para desayunos al aire libre.

Uno de los grandes atractivos de esta propiedad en Torrevieja es su espectacular solárium privado, al que se accede desde los tres dormitorios. Un espacio único que cuenta con barbacoa de obra y jacuzzi, perfecto para relajarse, disfrutar del clima mediterráneo, organizar reuniones con familia y amigos o simplemente contemplar las vistas.

El ático se vende completamente amueblado, dispone de aire acondicionado, armarios empotrados, calefacción, electrodomésticos, baños equipados y cocina amueblada, listo para entrar a vivir. Además, incluye plaza de aparcamiento en garaje subterráneo, un valor añadido imprescindible en la zona.

Ubicado en un entorno residencial con todos los servicios a pie se vende por un precio de 245.000 euros (antes 255.000 euros).