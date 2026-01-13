Oportunidad en Alicante: un piso en Carolinas por 150.000 euros

El precio de la vivienda en España y en Alicante sigue subiendo. El clima, la calidad de vida, los servicios y lo bien conectada que está la ciudad con el resto de país y a nivel internacional, hacen de Alicante uno de los destinos más deseados para vivir.

Dentro de Alicante existen muchos barrios en los que podrás encontrar una gran cantidad de viviendas a la venta. Algunos ejemplos son: Benalúa , La Florida , la Cañada del Fenollar , Altozano , San Blas y San Gabriel .

Comprar piso en Alicante

En este contexto, barrios tradicionales como Carolinas Altas están viviendo una segunda oportunidad inmobiliaria: precios más accesibles, buena infraestructura urbana y cercanía real al centro.

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una vivienda situada en Carolinas Altas, un piso en primera planta con 67 metros cuadrados construidos, muy bien aprovechados y con una distribución lógica y funcional. La entrada de luz natural es uno de sus grandes valores, algo especialmente apreciado en viviendas de este tamaño, ya que mejora la sensación de amplitud y confort diario.

El salón-comedor cuenta con un rincón para desconectar, leer o simplemente ventilar la vivienda, algo que marca la diferencia frente a otros inmuebles similares.

Tiene dos habitaciones amplias que permiten múltiples usos: dormitorio principal y juvenil, despacho, o incluso una opción interesante para alquiler por habitaciones. La cocina independiente y el baño original no son un inconveniente, sino una oportunidad clara de revalorización, ya que permiten personalizar la vivienda y aumentar su valor a medio plazo con una reforma ajustada.

En cuanto a la ubicación, está rodeada de supermercados, colegios y centros médicos a pocos minutos, y buenas conexiones de autobús y TRAM, que facilitan el acceso al centro y a las playas.

El precio de este piso es de 150.000 euros.