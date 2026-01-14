Piso a la venta en Orihuela Costa: apartamentos en un residencial de lujo y totalmente amueblados

Si buscamos una de las zonas con mayor demanda residencial de la Costa Blanca, sin duda podríamos estar hablando de Orihuela Costa. Y no es de extrañar. Esta zona bañada por el mar Mediterráneo tiene un clima privilegiado, playas, campos de golf, zonas comerciales y todos los servicios que se pueden necesitar.

Así pues, puede ser una buena apuesta para comprar una vivienda y residir en ella durante todo el año, para que se convierta en una segunda residencia o una casa para alquilar.

Orihuela Costa tiene vida todo el año y está muy bien conectada con Elche, Alicante, Murcia y el aeropuerto de Alicante-Elche.

Comprar un piso en Orihuela Costa

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso en Orihuela Costa que, según indica el anuncio, está listo para entrar a vivir. Está ubicado en una zona tranquila, rodeada de zonas verdes, a tan solo 300 metros de todos los servicios esenciales y a 5 minutos del prestigioso Campo de Golf de Villamartín, además de restaurantes y zonas de ocio.

El residencial, compuesto por 108 apartamentos de 2 dormitorios y 2 baños, ofrece amplias terrazas y diferentes tipologías: plantas bajas con jardín, primeras y segundas plantas, y áticos con solárium privado. Cada bloque dispone de ascensor, aportando comodidad y accesibilidad.

La vivienda se entrega totalmente amueblada y equipada, incluyendo:

Cocina americana con electrodomésticos

Aire acondicionado por conductos con máquina LG

Decoración completa

Ventanas de PVC con persianas eléctricas y mando a distancia

Baños con suelo radiante eléctrico

Además, el precio incluye plaza de garaje en sótano y trastero privado. El residencial eleva la calidad de vida con piscina comunitaria, gimnasio, sauna, jacuzzi y cuidados jardines, pensados tanto para el descanso como para el ocio diario.

Los precios de estas viviendas van desde los 215.000 a los 309.000 euros.