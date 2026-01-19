Chollo en Torrevieja: un dúplex con piscina y dos habitaciones por 162.000 euros
La vivienda tiene 75 metros cuadrados y está cerca del centro comercial Habaneras
Si estás pensando en comprar una casa en Torrevieja esta puede ser una muy buena oportunidad.
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un chalet tipo dúplex en el residencial Europa, justo al lado del centro comercial Habaneras de Torrevieja. Según el anuncio, la vivienda transmite calidez gracias a su jardín delantero de unos 15 metros cuadrados, un espacio ideal para desayunos al aire libre o para relajarse aprovechando el clima mediterráneo.
La vivienda tiene 75 metros cuadrados y en la planta baja tiene un salón comedor amplio y luminoso, que se convierte en el corazón de la casa, perfecto tanto para el día a día como para reuniones con familia y amigos. La cocina independiente, totalmente equipada, dispone además de un patio trasero cerrado, que aporta un extra de comodidad y espacio de almacenaje, junto a un práctico aseo de cortesía.
La planta superior alberga dos dormitorios muy luminosos, uno de ellos con una agradable terraza acristalada desde la que disfrutar de vistas despejadas al entorno natural. Un baño completo da servicio a esta planta, ofreciendo funcionalidad y confort. Como valor añadido, la vivienda cuenta con un solárium privado de aproximadamente 15 metros cuadrados, ideal para tomar el sol, leer o disfrutar de barbacoas al aire libre.
Todo ello en una comunidad con piscina, rodeada de servicios y pensada para una excelente calidad de vida.
La casa tiene un precio de 162.000 euros.
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- Despiden a una trabajadora por bajo rendimiento y denuncia a la empresa: el tribunal determina que estaba justificado
- Cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela deben pagar más de cinco millones al Ayuntamiento
- Jubilados con más de 40 años cotizados piden al Gobierno el fin de las penalizaciones en sus pensiones anticipadas
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
- El Elche refuerza el Ilicitano con el hijo de Míchel
- Beto, tras el empate entre Hércules y Sevilla Atlético: 'No hemos ido a la velocidad que teníamos que ir