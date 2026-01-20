Casi un millón de euros para tener un chalet en Mutxamel con piscina, bodega y más de 1.500 metros cuadrados

Si tu sueño es vivir en una gran casa con una parcela enorme y todos los lujos y comodidades estás de suerte. En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una vivienda ubicada en La Almajada, en Mutxamel, una zona tranquila y con todos los servicios.

Este chalet, de 446 metros cuadrados, se sitúa a escasos minutos del Club de Campo Alicante, el Club Hípico Arco Iris y centros educativos de prestigio como Aire Libre – Centro de Educación Infantil y Airelliure Cooperativa de Enseñanza, lo que lo convierte en una opción perfecta para familias con niños. Además, dispone de supermercado cercano y todos los servicios necesarios para el día a día. Y si te gusta el mar, en solo 4 kilómetros estarás disfrutando de la Playa de la Albufereta.

La vivienda ha sido diseñada para ofrecer amplitud y confort. Cuenta con 4 dormitorios dobles, 2 baños completos y 1 aseo, proporcionando espacio y funcionalidad para una familia numerosa. Pero sin duda, uno de sus grandes atractivos son su piscina privada, el área de barbacoa y una espectacular galería acristalada con vistas al jardín, perfecta como zona de descanso durante todo el año.

En el sótano, de aproximadamente 30 metros cuadrados, encontramos un espacio completamente acondicionado para el disfrute en cualquier estación: bodega con barra, chimenea, zona de estar y área de billar, ideal para reuniones familiares o con amigos incluso en invierno.

Todo ello se asienta sobre una parcela de más de 1.500 metros cuadrados, que garantiza una excelente luminosidad, amplias zonas exteriores y un alto nivel de privacidad. El precio de este chalet es de 890.000 euros.