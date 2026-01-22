Oferta para vivir cerca del mar: un apartamento en Orihuela Costa por menos de 165.000 euros

Si estás pensando en comprar una casa cerca del mar Mediterráneo, tienes una oportunidad en Orihuela Costa. En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una exclusiva promoción de apartamentos en las Lomas de Cabo Roig.

Se trata de una zona residencial con una buena oferta de servicios y cerca de centros comerciales, supermercados, bares y restaurantes.

Las casas son apartamentos de uno y dos dormitorios y, según el anuncio, tienen estancias amplias y muy luminosas. Todos los pisos tienen terraza privada para aprovechar el sol y el buen tiempo que reina en la zona.

Estas viviendas se entregan con una cocina totalmente amueblada y equipada con electrodomésticos, así como baños completos con mampara de ducha, lo que permite entrar a vivir o empezar a rentabilizar la vivienda desde el primer día, sin necesidad de reformas.

El residencial ofrece cuidadas zonas ajardinadas, una piscina comunitaria ideal para el descanso y una zona infantil pensada para el disfrute de los más pequeños, convirtiéndolo en un espacio perfecto para familias. Además, existe la posibilidad de adquirir plaza de aparcamiento en garaje subterráneo por un coste a parte.

La vivienda de dos habitaciones tiene 69 metros cuadrados y cuesta 160.500 euros.