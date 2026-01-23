Oportunidad en Orihuela Costa: un piso cerca de la playa rebaja su precio en más de 100.000 euros

Si estás buscando comprar un piso para vivir cerca del mar Mediterráneo en el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta gran cantidad de viviendas que te pueden interesar.

La zona de Orihuela Costa es perfecta para vivir a orillas del mar y hay un ático en venta que puede ser perfecto para los amantes de la playa. El apartamento está en Dehesa de Campoamor, una de las zonas más exclusivas y demandadas de Orihuela Costa, ideal tanto para vivir todo el año como para disfrutar de escapadas junto al mar.

La vivienda, de 80 metros cuadrados, está en una tercera planta con orientación sur, una característica muy valorada que garantiza luz natural durante todo el día y unas agradables vistas despejadas al mar, creando un ambiente cálido y relajado en cada estancia. Tiene dos dormitorios y dos cuartos de baño.

El piso se encuentra en una urbanización que tiene una espectacular piscina comunitaria, perfecta para refrescarse en los meses de verano. Además, el precio incluye una plaza de garaje, un valor añadido que aporta comodidad y seguridad, especialmente en una zona tan concurrida.

El apartamento está rodeado de todos los servicios necesarios para el día a día: farmacia, centro de salud, supermercados, así como una amplia oferta de bares y restaurantes de distintas nacionalidades, lo que convierte la zona en un lugar animado y cosmopolita. Todo ello a pocos minutos de las playas de Campoamor y con excelentes conexiones.

El precio de este piso era de 299.000 euros y ahora cuesta 184.900 euros.