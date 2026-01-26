Oportunidad en Torrevieja: un piso amueblado con vistas al mar y piscina por menos de 180.000 euros

Comprar un piso parece cada vez más una misión imposible. Hay que estar atento a las ofertas y viviendas que se ponen a la venta para intentar buscar la opción más adecuada para cada uno. Y, sobre todo, que se adapte al presupuesto que tenemos.

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso reformado en Torrevieja que te puede interesar. Hace esquina y es totalmente exterior por lo que tienes la luz constante garantizada durante todo el día. Además, desde sus 57 metros cuadrados tendrás vistas al mar.

La vivienda cuenta con dos dormitorios amplios, uno de ellos con armario empotrado nuevo. El baño completo, recientemente reformado, presenta un estilo moderno y actual mientras que el salón-comedor es espacioso y muy luminoso y tiene salida directa a una terraza desde la que se disfrutan preciosas vistas al mar y a la piscina.

La cocina se encuentra totalmente amueblada y equipada con electrodomésticos. Toda la vivienda ha sido renovada con materiales de calidad: carpintería exterior de PVC abatible con puente térmico, puertas interiores nuevas, puerta de entrada acorazada de máxima seguridad y suelo de tarima de 12 mm. La iluminación es LED en todas las estancias y dispone de aire acondicionado inteligente frío-calor.

Se vende completamente amueblado, con soluciones prácticas de almacenaje: sofá chaise longue convertible en cama con espacio inferior, cama de matrimonio con cuatro cajones y colchón sin estrenar, y segundo dormitorio con cama nido y cajoneras independientes. La terraza cuenta además con dos toldos nuevos.

La urbanización ofrece piscina comunitaria, zona de descanso y solárium, área de barbacoa, espacios para guardar bicicletas y cuartos comunes para sillas y tumbonas de playa. En la parte superior del edificio hay un solárium comunitario con vistas, perfecto para tender ropa o disfrutar del sol.

Ubicado en una zona tranquila y muy bien comunicada, a solo 3 minutos andando de colegios e institutos, y cerca del Palacio de Deportes, supermercados, centro comercial, bares, restaurantes y centro médico. Una oportunidad ideal para vivir todo el año o como inversión junto al mar.

El precio de este piso es de 178.900 euros.