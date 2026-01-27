Oferta en Alicante: un piso de tres habitaciones por menos de 150.000 euros en La Florida

Comprar una casa en las zonas de expansión de Alicante se ha convertido en misión casi imposible para muchas personas. Por eso, una de las opciones es buscar una vivienda asequible en barrios ya consolidados de la ciudad. Un piso de segunda mano que pueda convertirse en un hogar.

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta varios pisos en los barrios de:

En un reciente anuncio también ha publicado un piso a la venta en el barrio de La Florida. El piso se sitúa en una tercera planta, en un edificio sin ascensor y sin entresuelo, con escaleras amplias y de fácil acceso, lo que además ofrece la posibilidad de instalar ascensor en un futuro, un valor añadido de cara a la revalorización del inmueble.

La vivienda cuenta con tres habitaciones dobles y un baño completo con plato de ducha. Dos de los dormitorios se integran dentro del salón, lo que aporta versatilidad y múltiples opciones de distribución, ya sea para ampliar la zona de estar, crear un despacho o adaptar el espacio a las necesidades del comprador. El salón-comedor dispone de aire acondicionado tipo split, garantizando el confort durante todo el año.

La cocina es independiente, está equipada con galería y cuenta con puerta corredera, con la posibilidad de abrirla al salón si se desea un espacio más diáfano y moderno. La vivienda dispone de suelos de plaqueta y ventanas de aluminio, y se entrega completamente amueblada y con electrodomésticos, lista para entrar a vivir o para destinarla a inversión desde el primer día.

Este piso tiene 80 metros cuadrados y cuesta 149.900 euros.