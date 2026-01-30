Oportunidad de negocio: a la venta un bar con licencia en Alicante por 150.000 euros

El portal inmobiliario Tucasa.com ha puesto a la venta una interesante oportunidad de inversión en la ciudad de Alicante: un bar situado en la zona de la estación, concretamente en la calle San Juan Bosco, una ubicación estratégica con un constante tránsito de personas y gran visibilidad comercial.

El local, de 60 metros cuadrados, se encuentra listo para empezar a trabajar, ya que dispone de licencia de apertura en vigor y salida de humos, un aspecto clave para desarrollar actividad de hostelería sin complicaciones administrativas. Además, se vende totalmente equipado y amueblado, lo que permite iniciar la explotación del negocio desde el primer día, sin necesidad de realizar grandes inversiones adicionales.

Su entorno es uno de sus principales atractivos. El bar está ubicado a pocos metros de la Jefatura Provincial de Tráfico y de la Seguridad Social, dos organismos que generan un elevado flujo diario de usuarios y trabajadores, lo que convierte al local en una opción ideal para desayunos, almuerzos y menús diarios.

Esta es una oportunidad especialmente interesante tanto para quienes buscan emprender su propio negocio en el sector de la hostelería como para inversores que quieran apostar por una zona consolidada y con alta demanda en Alicante. Un bar con todos los requisitos en regla, en una ubicación clave y con gran potencial de rentabilidad. El precio de este bar es de 150.000 euros.