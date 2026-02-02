Oportunidad en Alicante: un piso de cuatro habitaciones y más de 100 metros cuadrados en Villafranqueza

Si estás buscando un piso en Alicante y quieres alejarte del centro de la ciudad, Villafranqueza puede ser una excelente zona para adquirir una vivienda. En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una casa completamente exterior situada en una cuarta planta con ascensor, una opción perfecta para quienes buscan amplitud, luz natural y comodidad en su día a día.

La vivienda, con 103 metros cuadrados destaca por una distribución muy bien aprovechada, con escasos pasillos, que da paso a cuatro dormitorios grandes. Cuenta con un baño completo renovado, equipado con plato de ducha y mampara, además de un aseo que aporta un plus de funcionalidad al conjunto.

El salón-comedor también es amplio y muy luminoso y tiene salida directa a un agradable balcón, ideal para desconectar, leer o disfrutar del aire libre sin salir de casa. La cocina es independiente y dispone de galería lavadero, lo que suma practicidad y espacio de almacenamiento.

La vivienda está equipada con aire acondicionado tipo split y ventanas climalit, que garantizan un excelente aislamiento térmico y acústico durante todo el año. Existe además la posibilidad de adquirirla completamente amueblada, lista para entrar a vivir o como inversión.

Ubicada en una zona muy bien comunicada, con paradas de tranvía y autobús a pocos metros, permite un acceso rápido y cómodo al centro de Alicante y a otros puntos clave de la ciudad. Una oportunidad única para vivir con todas las comodidades en una ubicación estratégica.

El precio de esta casa es de 149.000 euros.