Oportunidad en Alicante: un piso de cuatro habitaciones y más de 100 metros cuadrados en Villafranqueza

La vivienda tiene aire acondicionado y está en una cuarta planta

El piso a la venta en Villafranqueza (Alicante)

El piso a la venta en Villafranqueza (Alicante) / Tucasa.com

O. Casado

O. Casado

Si estás buscando un piso en Alicante y quieres alejarte del centro de la ciudad, Villafranqueza puede ser una excelente zona para adquirir una vivienda. En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una casa completamente exterior situada en una cuarta planta con ascensor, una opción perfecta para quienes buscan amplitud, luz natural y comodidad en su día a día. 

La vivienda, con 103 metros cuadrados destaca por una distribución muy bien aprovechada, con escasos pasillos, que da paso a cuatro dormitorios grandes. Cuenta con un baño completo renovado, equipado con plato de ducha y mampara, además de un aseo que aporta un plus de funcionalidad al conjunto. 

El salón-comedor también es amplio y muy luminoso y tiene salida directa a un agradable balcón, ideal para desconectar, leer o disfrutar del aire libre sin salir de casa. La cocina es independiente y dispone de galería lavadero, lo que suma practicidad y espacio de almacenamiento.

La vivienda está equipada con aire acondicionado tipo split y ventanas climalit, que garantizan un excelente aislamiento térmico y acústico durante todo el año. Existe además la posibilidad de adquirirla completamente amueblada, lista para entrar a vivir o como inversión.

Ubicada en una zona muy bien comunicada, con paradas de tranvía y autobús a pocos metros, permite un acceso rápido y cómodo al centro de Alicante y a otros puntos clave de la ciudad. Una oportunidad única para vivir con todas las comodidades en una ubicación estratégica.

El precio de esta casa es de 149.000 euros.

"El Setiet" refuerza la difusión del patrimonio de Elche en su edición más ambiciosa

"El Setiet" refuerza la difusión del patrimonio de Elche en su edición más ambiciosa

La Vila subvenciona la restauración de dos capillas de la Iglesia de la Asunción

La Vila subvenciona la restauración de dos capillas de la Iglesia de la Asunción

El PSOE cifra en 300 los empleados municipales afectados por impagos de horas extra en el Ayuntamiento de Elche desde 2024

El PSOE cifra en 300 los empleados municipales afectados por impagos de horas extra en el Ayuntamiento de Elche desde 2024

La FIFA pretende levantar el veto a Rusia: "Solo ha creado más frustración y odio"

La FIFA pretende levantar el veto a Rusia: "Solo ha creado más frustración y odio"

Aluvión de solicitudes de médicos y enfermeras para cubrir las áreas de difícil cobertura de Alicante

Aluvión de solicitudes de médicos y enfermeras para cubrir las áreas de difícil cobertura de Alicante

La especialista en Edad Media y memoria histórica que pregonará las fiestas de Aspe

La especialista en Edad Media y memoria histórica que pregonará las fiestas de Aspe

Un Mercado Medieval en Orihuela de récord: estas son las cifras de asistentes

Un Mercado Medieval en Orihuela de récord: estas son las cifras de asistentes

¿Hay que devolver la subida de las pensiones de enero? La respuesta oficial de la Seguridad Social

¿Hay que devolver la subida de las pensiones de enero? La respuesta oficial de la Seguridad Social
