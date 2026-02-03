Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oportunidad en Orihuela: un adosado de cuatro habitaciones amueblado y con aire acondicionado por 225.000 euros

La vivienda se encuentra cerca del centro comercial La Zenia

El adosado a la venta en Orihuela Costa

El adosado a la venta en Orihuela Costa / Tucasa.com

O. Casado

O. Casado

Si vivir cerca de la playa es tu sueño y comprar un adosado ya sería ponerle la guinda del pastel, en el portal inmobiliario Tucasa.com tienes una oportunidad. Se trata de una vivienda en Orihuela Costa, una de las zonas más turísticas de la Costa Blanca. 

Este adosado se encuentra a pocos minutos del centro comercial La Zenia Boulevard y está rodeado de supermercados, restaurantes, servicios y transporte. Está también cerca de la playa Flamenca y de campos de golf como Villamartín, Las Ramblas o Campoamor. El aeropuerto de Alicante-Elche se encuentra a menos de 45 minutos.

La vivienda se distribuye en tres plantas y dispone de cuatro amplios dormitorios y dos baños, lo que la convierte en piso perfecto para familias o para quienes buscan espacio extra para invitados o teletrabajo. Cuenta con parcela privada con zona de aparcamiento y orientación sur, que garantiza luminosidad natural durante todo el día. Se vende totalmente amueblada, equipada con aire acondicionado, y lista para entrar a vivir.

Noticias relacionadas y más

Este adosado forma parte de un residencial con piscina comunitaria. La vivienda tiene 90 metros cuadrados y cuesta 225.000 euros.

