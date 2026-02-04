Oportunidad en Alicante: un piso antiguo pero grande en Garbinet por menos de 160.000 euros

Comprar una casa en la ciudad de Alicante puede no ser algo sencillo, pero en la web de Tucasa.com hay alguna vivienda que puede ser una oportunidad interesante.

Uno de estos pisos está en el barrio del Garbinet de Alicante y representa una oportunidad muy interesante por su ubicación. Se trata de una primera planta sin ascensor en un edificio pequeño y cuidado, con solo ocho viviendas, un factor muy valorado tanto por compradores finales como por inquilinos que buscan tranquilidad.

La vivienda cuenta con 93 metros cuadrados construidos, lo que lo convierte lo que amplía notablemente su atractivo en el mercado. Se distribuye en tres dormitorios, un salón comedor amplio y luminoso, cocina independiente de gas con galería, un baño completo y una terraza privada, además de acceso a terraza comunitaria. Se vende totalmente amueblada, lo que permite reducir inversión inicial y agilizar su puesta en rentabilidad.

El piso dispone de aire acondicionado y calefacción, así como alarma instalada, pendiente únicamente de activación. El agua caliente funciona mediante calentador, con posibilidad de conexión a gas natural, una mejora sencilla que puede incrementar el atractivo del inmueble a medio plazo. El edificio destaca por su ambiente muy tranquilo.

Su ubicación es otro de sus puntos fuertes. El barrio del Garbinet cuenta con excelente comunicación, transporte público cercano, comercios, centros educativos y zonas verdes, lo que asegura una demanda constante tanto para alquiler residencial como para vivienda habitual.

El precio de esta vivienda es de 159.000 euros.