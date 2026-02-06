Oportunidad en Torrevieja: más de 200 metros cuadrados con vistas al puerto por menos de lo que piensas

Para los que quieren vivir cerca del mar y en un entorno náutico en la zona del puerto de Torrevieja, hay una oportunidad para adquirir una vivienda en esta zona. En el portal Tucasa.com hay a la venta un piso de 200 metros cuadrados construido en primera línea frente al Club Náutico y el área portuaria, una de las piezas residenciales con mayor potencial.

Esta vivienda está cercana al nuevo desarrollo del Puerto de Torrevieja plantea en su anuncio la posibilidad de segregarla en dos inmuebles o bien compatibilizar usos (residencial/actividad profesional).

El propio anuncio reconoce que la vivienda necesita una reforma. Tiene cuatro habitaciones, dos baños y se ubica en una tercera planta.

El precio es de 565.000 euros