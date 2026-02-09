Oportunidad en Elche: un piso por menos de 146.000 euros en El Altet

Si estás pensando en comprar un piso en la zona de El Altet, en el portal inmobiliario Tucasa.com tienes a la venta uno que podría ser interesante. En esta localidad cercana a Elche tienes la tranquilidad de no vivir en una gran ciudad y a la vez estar bien comunicado y cerca de la playa. A tan solo 3 kilómetros del Aeropuerto de Alicante-Elche y a pocos minutos en coche de las playas de Arenales del Sol y Urbanova, esta vivienda representa una excelente oportunidad para disfrutar de calidad de vida, buena ubicación y cercanía al mar.

El inmueble, de 76 metros cuadrados, se ubica en un edificio construido en 2002, con una comunidad muy reducida de solo ocho vecinos. La vivienda ofrece una distribución cómoda y funcional, con un luminoso salón comedor, cocina independiente con acceso directo a un patio interior. Dispone de dos dormitorios, uno doble y otro individual, y dos baños completos, uno en suite con plato de ducha y el segundo con bañera. Los suelos de gres en toda la vivienda y el armario empotrado en uno de los dormitorios completan un conjunto pensado para entrar a vivir.

Aunque la finca no dispone de plaza de garaje, el aparcamiento en la zona es sencillo, un valor añadido para la comodidad diaria.

El precio de la vivienda es de 145.999 euros.