Se vende un piso perfecto para alquilar detrás del Hospital General de Alicante por menos de 180.000 euros

Comprar una casa en Alicante puede ser una tarea difícil pero en el portal inmobiliario Tucasa.com hay decenas de viviendas en distintos barrios de la ciudad. En esta ocasión hemos encontrado un piso a la venta junto al Hospital General.

Se trata de una vivienda bien ubicada y con alta demanda de alquiler ya que se encuentra muy cerca del centro sanitario, por lo que puede ser perfecta para personal sanitario y/o estudiantes. La vivienda se encuentra en finca con ascensor y ocupa la última planta, que le aporta mucha luminosidad durante todo el día.

Originalmente contaba con 4 dormitorios, pero se ha redistribuido para ofrecer 3 dormitorios más amplios, mejorando la sensación de espacio y la funcionalidad. Además, cuenta con un salón-comedor muy luminoso, con salida a un balcón acristalado, perfecto como zona de estar extra, despacho o rincón de lectura. Incluye mueble de almacenaje y zona de comedor.

El piso tiene una cocina independiente con muebles altos y bajos, horno, campana extractora, espacio para lavadora y acceso a galería cerrada y un baño completo reformado, con plato de ducha, mueble de lavabo con gran capacidad y ventana exterior para ventilación natural.

El dormitorio principal tiene armario y buena entrada de luz, más dos dormitorios adicionales de buen tamaño. Los suelos son de gres cerámico en toda la vivienda.

La vivienda está lista para entrar a vivir, aunque ofrece margen para pequeñas actualizaciones si quieres personalizarla.

Un piso bien comunicado

La zona destaca por su comodidad en el día a día: TRAM y autobús a pocos metros, supermercados como Mercadona y Consum, farmacias, colegios e institutos, instalaciones deportivas, comercios de barrio y zonas verdes. Además, la conexión con el centro de Alicante es rápida y sencilla.

El piso tiene 93 metros cuadrados y cuesta 179.000 euros.