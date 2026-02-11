Oportunidad en Torrevieja: un piso amueblado de tres habitaciones y a 10 minutos de la playa por menos de 160.000 euros

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta varios inmuebles en Torrevieja, una de las principales ciudades turísticas de la provincia de Alicante.

Uno de estos pisos está ubicado en una zona cómoda y bien comunicada de Torrevieja, perfecta tanto para vivir todo el año como para disfrutarlo en vacaciones. La vivienda, en buen estado de conservación y lista para entrar a vivir, según el anuncio, dispone de tres dormitorios y un baño completo, con una distribución práctica y pensada para el día a día.

Uno de sus grandes atractivos es la ubicación: está a solo 10 minutos caminando de las playas, y rodeado de todos los servicios que marcan la diferencia. Muy cerca encontrarás supermercados, la estación de autobuses, comercios, cafeterías y restaurantes, de modo que puedes moverte sin necesidad de coche y tenerlo todo a mano.

A nivel de extras, la propiedad suma puntos donde de verdad importa en Torrevieja: incluye plaza de garaje y trastero, un valor añadido imprescindible en la zona por comodidad y almacenamiento. Además, la urbanización cuenta con piscina comunitaria, ideal para refrescarse en verano o disfrutar en familia.

La vivienda se vende totalmente amueblada, lo que la convierte en una oportunidad muy interesante tanto si buscas una casa lista para usar desde el primer día como si piensas en una inversión para alquiler vacacional o de larga duración.

Por último, este piso dispone de un balcón orientado al patio interior, donde se ubica la piscina y el edificio contiguo.

El piso tiene 76 metros cuadrados y cuesta 159.969 euros.