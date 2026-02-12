Chalet a la venta en Orihuela con con piscina climatizada, barbacoa y zona infantil por medio millón de euros

¿Buscas tranquilidad de verdad y una casa con espacio de sobra para una familia grande? En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una villa lista para entrar a vivir en el Residencial Montepinar, de Orihuela, una zona de chalets muy bien comunicada y con acceso rápido en todas direcciones.

La vivienda se asienta sobre una parcela de 900 metros cuadrados y destaca por sus acabados de alta calidad y por estar cuidada al detalle. En la parte delantera te recibe una piscina privada de 30 metros cuadrados de agua salada, con opción de cubrirla en invierno para alargar la temporada.

En la planta principal encontramos un salón amplio y luminoso con chimenea y salida directa a una gran terraza, perfecta para reuniones familiares y tardes de invierno. La cocina es independiente y tiene acceso a la parte trasera. Además, en esta planta hay dos dormitorios dobles, un despacho y un baño completo.

En la planta superior, una buhardilla con múltiples posibilidades (gimnasio, sala de juegos, estudio…) se abre a su propia terraza con vistas despejadas a la Sierra de Orihuela.

La parte trasera cuenta con una zona de barbacoa con cocina, gran mesa para celebraciones y un jardín pensado para que los más pequeños jueguen con seguridad. Desde aquí se accede a la planta baja, donde te espera otro gran salón con cocina americana, dos dormitorios amplios con armarios empotrados y dos baños completos, uno para cada habitación.

El precio de la venta de este chalet es de 495.000 euros.