Descubre esta casa con piscina en Orihuela: equipada para entrar a vivir y rebajada

Situada en la provincia de Alicante, Orihuela destaca por su profundo patrimonio histórico y su vibrante vida cultural. Con raíces que se remontan a épocas antiguas, la ciudad ha sido moldeada por diversas civilizaciones, lo que se refleja en su impresionante casco antiguo, repleto de monumentos, iglesias y palacios que narran su rica historia.

Además de su legado histórico, Orihuela se beneficia de un clima mediterráneo envidiable, que contribuye a una excelente calidad de vida. La ciudad ofrece una amplia oferta cultural y festiva, combinando tradición y modernidad, y se encuentra estratégicamente ubicada cerca de la costa, lo que la convierte en un destino atractivo tanto para residentes como para visitantes.

Comprar una casa con piscina en Orihuela

Se vende espectacular villa con vistas al campo de golf de Las Ramblas, donde la vegetación da la bienvenida desde el primer momento. Una vivienda rodeada de palmeras y naturaleza, con un estanque y el green justo frente a la casa, creando un entorno privilegiado y lleno de tranquilidad.

Los grandes ventanales aportan una extraordinaria luminosidad a todas las estancias y permiten disfrutar de unas vistas abiertas y despejadas al campo de golf y al entorno natural. Situada en una de las zonas más exclusivas de Orihuela Costa, se encuentra a menos de 10 minutos en coche del centro comercial La Zenia Boulevard y a solo 13 minutos a pie, a través de un agradable paseo por el campo de golf, de supermercados y restaurantes. Además, la zona cuenta con varios campos de golf y todo tipo de servicios.

La villa dispone de 132 m² distribuidos en dos plantas. En la planta baja se encuentran dos dormitorios, dos baños, cocina y salón-comedor, desde donde se disfrutan las vistas al campo de golf y al estanque. Desde la cocina y el comedor se accede a una amplia terraza, perfecta para relajarse, disfrutar de la paz del entorno y escuchar el canto de los pájaros.

En la planta superior encontramos un baño con ducha y un amplio dormitorio con salida a una gran azotea de 43 m², ideal como zona solárium o espacio chill out con vistas panorámicas.

La vivienda cuenta además con garaje privado y un bonito jardín, completando una propiedad perfecta tanto para vivir todo el año como para disfrutar de largas estancias. La zona está a unos 50 minutos del aeropuerto de Alicante y muy cerca de playas, centros comerciales y todos los servicios necesarios.

El precio de esta vivienda ha sido rebajado de 550.000 euros a 530.000 euros, una oportunidad para adquirir un chalet exclusivo en primera línea de golf.