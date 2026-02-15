Oferta inmobiliaria en Torrevieja: piso con dormitorios en la Playa del Cura por menos de 270.000 euros

Torrevieja es una ciudad costera muy atractiva ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su clima excepcional con más de 300 días de sol al año y temperaturas agradables durante todas las estaciones. Su privilegiado entorno natural, que incluye el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, junto con sus espectaculares playas como La Mata, Los Náufragos y El Cura, la convierten en un destino ideal para quienes buscan calidad de vida junto al mar.

Este piso en venta en la Playa del Cura, una de las zonas más demandadas, a 350 metros de la playa, con proximidad a todos los servicios necesarios y buena comunicación por carreteras para una vivienda habitual o una segunda residencia.

Comprar un piso en la Playa del Cura, Torrevieja

Se vende vivienda en Antonella Beach, un exclusivo residencial de apartamentos de lujo situado en la calle Ramón Gallud, una de las principales arterias de Torrevieja. A tan solo unos minutos a pie de la Playa del Cura, una de las más emblemáticas de la Costa Blanca, y rodeado de todos los servicios: supermercados, tiendas, restaurantes, zonas de ocio y excelentes conexiones de transporte público y carretera.

El residencial, de compra directa al promotor, ofrece apartamentos modernos y luminosos, diseñados con materiales de primera calidad y cuidando cada detalle para garantizar el máximo confort. Las viviendas destacan por su diseño contemporáneo y funcional, pensadas para aprovechar al máximo la luz natural y disfrutar del clima mediterráneo durante todo el año.

Antonella Beach dispone además de zonas comunes con piscina y solárium, espacios ideales para relajarse y sacar partido a los más de 300 días de sol al año que ofrece la zona. Su ubicación privilegiada, cerca del mar, del paseo marítimo, del puerto deportivo y de campos de golf, lo convierte en una opción perfecta tanto para residir todo el año como para invertir en pleno centro de Torrevieja.

El precio de esta vivienda es de 268.000 euros, una oportunidad para quienes buscan calidad de vida, exclusividad y la experiencia de vivir junto al Mediterráneo.