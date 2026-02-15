Oportunidad única en el Casco Antiguo de Alicante: piso a la venta por 210.000 euros

Alicante es una ciudad mediterránea ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su excelente calidad de vida, su clima templado durante todo el año y su equilibrio perfecto entre mar, historia y servicios urbanos. Su amplia oferta cultural, educativa y comercial, junto a sus playas y su entorno natural, la convierten en un lugar ideal tanto para residir como para invertir.

Con una economía dinámica, una gastronomía de referencia y celebraciones tan emblemáticas como las Hogueras de San Juan, Alicante ofrece una calidad de vida excepcional. El aeropuerto internacional de El Altet, situado a solo 10 km del centro, y su estación de AVE permiten conexiones rápidas con el resto de España y Europa. Además, su red de transporte público —autobuses urbanos y TRAM— facilita la movilidad diaria sin necesidad de vehículo propio.

Vivir en el Casco Antiguo de Alicante

El Casco Antiguo, conocido como el barrio de Santa Cruz, es el corazón histórico y uno de los enclaves más especiales de la ciudad. Situado a los pies del Castillo de Santa Bárbara, destaca por sus calles estrechas y empedradas, sus casas encaladas adornadas con flores y sus balcones de colores que conservan la esencia más auténtica del Mediterráneo.

Vivir en el Casco Antiguo es hacerlo rodeado de historia y encanto, con plazas con carácter, miradores con vistas al mar y una oferta cultural constante. A pocos pasos se encuentran la Concatedral de San Nicolás, el Ayuntamiento, el Museo MACA o la Explanada de España, además de una amplia variedad de restaurantes, cafeterías y pequeños comercios con personalidad propia.

La zona combina el ambiente tradicional con la vitalidad del centro urbano, permitiendo disfrutar del Puerto de Alicante y de la Playa del Postiguet a escasos minutos a pie. Un entorno único para quienes buscan carácter, belleza arquitectónica y la experiencia de vivir en la parte más emblemática de Alicante.

Comprar un piso en Alicante

Se vende encantador inmueble situado en pleno casco histórico de Alicante, concretamente en la Placeta de San Cristóbal, una de las zonas con más carácter y encanto de la ciudad. Rodeado de calles tradicionales, plazas emblemáticas, restaurantes y a pocos minutos a pie de la Playa del Postiguet y la Explanada, ofrece una ubicación privilegiada en el corazón de la ciudad.

La propiedad cuenta con 31 m² de superficie, distribuidos de forma funcional en un espacio de salón con cocina americana, un dormitorio independiente y un cuarto de baño completo. Dispone además de un pequeño balcón con vistas a la plaza y su entorno, que aporta luminosidad y un atractivo especial al inmueble.

Se trata de un local comercial reformado, sin cambio de uso a vivienda. La reforma se realizó hace aproximadamente dos años, por lo que el inmueble se encuentra en muy buen estado, equipado y listo para su uso. Además, cuenta con aire acondicionado, garantizando confort durante todo el año.

Noticias relacionadas

El precio de esta propiedad es de 210.000 euros, una opción ideal como inversión gracias a su excelente ubicación y su estado de conservación, en una de las zonas más demandadas y con mayor atractivo turístico