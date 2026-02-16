Casi en ruinas y para reformar: un piso cerca del parque de lo Morant de Alicante por 170.000 euros
La vivienda tiene más de 100 metros cuadrados
Si quieres una vivienda bien ubicada y grande a un precio “más reducido” porque necesita una reforma, en el portal inmobiliario Tucasa.com tienes varias opciones.
En la ciudad de Alicante hay a la venta un piso en el barrio de Los Ángeles, cerca del parque de Lo Morant, que está próximo a todos los servicios. Se trata de una vivienda en una segunda planta con ascensor y de 107 metros cuadrados construidos.
Según indica el anuncio, cuenta con tres habitaciones amplias y luminosas, perfectas tanto para familias como para quienes necesiten estancias adicionales para despacho, vestidor o zona de invitados. La distribución permite disfrutar de un ambiente cómodo y equilibrado, pensado para adaptarse a distintas necesidades y que puedes hacer a tu gusto.
El salón-comedor destaca por su luminosidad y amplitud, convirtiéndose en el corazón de la vivienda mientras que la cocina, completamente equipada, ofrece practicidad y espacio suficiente para el día a día. Desde ella se accede a una galería que aporta luz natural y ventilación, además de convertirse en un área versátil que puede destinarse a lavandería o almacenaje adicional.
El barrio de Los Ángeles es de los de toda la vida con comercios, colegios, transporte público y zonas verdes. El precio de esta vivienda es de 170.000 euros.
