Oportunidad en Alicante: un piso en Campoamor de tres habitaciones por 175.000 euros

Si quieres vivir en Alicante en el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un gran número de viviendas. En este anuncio se habla de un piso en el barrio de Campoamor que es una segunda planta en un edificio con ascensor que tiene acceso adaptado para personas con movilidad reducida y con elevadores.

Con una superficie de 83 metros cuadrados muy bien distribuidos, la vivienda es completamente exterior y destaca por su sensación de amplitud y luminosidad. Se compone de tres dormitorios, dos de ellos de tamaño doble, un baño completo, cocina con galería incorporada y un espacioso balcón con salida tanto desde el salón como desde uno de los dormitorios, lo que permite disfrutar de abundante luz natural durante todo el día.

El inmueble se encuentra para reformar íntegramente, lo que supone una magnífica oportunidad para proyectar una vivienda a medida, adaptándose completamente a tus gustos y necesidades desde cero, indica el anuncio. Se entrega vacío y sin mobiliario, facilitando así el inicio inmediato de cualquier proyecto de reforma.

Cuenta con suelos de plaqueta y paredes acabadas en gotelé. Por sus características y ubicación, resulta una opción muy interesante tanto como residencia habitual como para inversión, especialmente en una de las zonas con mayor demanda de Alicante.

La finca está situada en un barrio consolidado que ofrece todos los servicios esenciales a pocos pasos, como supermercados, centros educativos, centro de salud y pequeño comercio, además de buenas conexiones mediante transporte público y una distancia aproximada de 15 a 20 minutos a pie hasta el centro de la ciudad.

El precio de la vivienda es de 175.000 euros.