Chollo en Torrevieja: un apartamento con solárium privado, terraza cerrada y piscina por 150.000 euros

Torrevieja tiene varias zonas de interés para los compradores de vivienda. Las zonas de playa están muy cotizadas pero también la zona conocida como El Chaparral, más cercana al parque natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta varias viviendas en esta zona. Como por ejemplo, un apartamento situado en planta alta en la zona de Jardín del Mar, junto a Carrefour y el Centro Comercial Habaneras, una de las áreas más demandadas de Torrevieja por su tranquilidad y su excelente conexión con todo tipo de servicios.

La vivienda cuenta con tres dormitorios ideales tanto para familias como para quienes necesitan espacio para teletrabajar o recibir invitados. El salón comedor, luminoso y acogedor, se convierte en el corazón del hogar, mientras que la cocina está totalmente equipada. Completa la vivienda un baño completo y una terraza cerrada, perfecta para disfrutar de un desayuno al aire libre o de las suaves tardes mediterráneas.

Sin duda, el gran valor añadido de esta propiedad es su amplio solárium privado. Un espacio versátil donde podrás aprovechar el sol durante todo el año, crear una zona para comer, instalar una barbacoa o incluso colocar un jacuzzi. Cuenta ya con una pérgola con toldo ideal para pasar mañanas o tardes disfrutando del buen tiempo. Además la urbanización cuenta con piscina.

El apartamento se encuentra a pocos pasos de supermercados, parques y transporte público, y a escasos minutos en coche del centro de Torrevieja y de sus playas. Tiene 65 metros cuadrados construidos y su precio es de 144.969 euros.