Chollo en Torrevieja: un apartamento con solárium privado, terraza cerrada y piscina por 150.000 euros
Cuenta con tres habitaciones y un cuarto de baño
Torrevieja tiene varias zonas de interés para los compradores de vivienda. Las zonas de playa están muy cotizadas pero también la zona conocida como El Chaparral, más cercana al parque natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta varias viviendas en esta zona. Como por ejemplo, un apartamento situado en planta alta en la zona de Jardín del Mar, junto a Carrefour y el Centro Comercial Habaneras, una de las áreas más demandadas de Torrevieja por su tranquilidad y su excelente conexión con todo tipo de servicios.
La vivienda cuenta con tres dormitorios ideales tanto para familias como para quienes necesitan espacio para teletrabajar o recibir invitados. El salón comedor, luminoso y acogedor, se convierte en el corazón del hogar, mientras que la cocina está totalmente equipada. Completa la vivienda un baño completo y una terraza cerrada, perfecta para disfrutar de un desayuno al aire libre o de las suaves tardes mediterráneas.
Sin duda, el gran valor añadido de esta propiedad es su amplio solárium privado. Un espacio versátil donde podrás aprovechar el sol durante todo el año, crear una zona para comer, instalar una barbacoa o incluso colocar un jacuzzi. Cuenta ya con una pérgola con toldo ideal para pasar mañanas o tardes disfrutando del buen tiempo. Además la urbanización cuenta con piscina.
El apartamento se encuentra a pocos pasos de supermercados, parques y transporte público, y a escasos minutos en coche del centro de Torrevieja y de sus playas. Tiene 65 metros cuadrados construidos y su precio es de 144.969 euros.
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante
- Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
- Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
- Un alicantino necesitaría 3.600 euros de sueldo para pagar el alquiler sin apuros
- Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
- Llega la primavera: Alicante se despide de la inestabilidad tras siete borrascas con mucho viento y poca agua
- Milagro junto al Liceo Francés en El Campello