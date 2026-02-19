Oportunidad en Alicante: una promoción con ocho viviendas sin construir en San Blas

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay decenas de viviendas a la venta pero también otras promociones que todavía no están construidas y que buscan comprador.

Este es el caso de una promoción que se va a construir en el barrio de San Blas de Alicante. El anuncio indica que es un proyecto muy limitado ya que está compuesto por ocho viviendas.

El residencial ofrece distintas tipologías para adaptarse a diferentes necesidades. Hay viviendas de 3 dormitorios y viviendas de 1 dormitorio con la posibilidad de ampliación a 2. Además, algunas plantas bajas cuentan con acceso directo al trastero en semisótano, que se puede aprovechar para una habitación extra, un despacho, gimnasio o una zona de ocio. Y para quienes priorizan la privacidad y la luz, el proyecto incluye áticos exclusivos con miradores privados e independientes, donde disfrutar de un plus de tranquilidad y luminosidad.

Todas las viviendas se entregan con acabados cuidados, pensados para un día a día cómodo y actual: cocina americana equipada integrada en el salón-comedor, estancias sociales amplias y muy luminosas, 2 baños completos (uno de ellos en suite en el dormitorio principal), suelos cerámicos de fácil mantenimiento, carpintería interior lacada en blanco, ventanas Climalit para un mejor aislamiento, puerta blindada y, como valor añadido en una zona tan demandada, trastero privado incluido en todas las viviendas.

La ubicación es otro de sus grandes atractivos. San Blas está cerca del centro y está bien conectado. El edificio está cerca de colegios, supermercados, zonas de ocio e infantiles y justo detrás de un centro de salud.

El precio para una de las viviendas de tres habitaciones es de 215.000 euros.