Chollo en Torrevieja: un ático a 150 metros de la playa del Acequión por 220.000 euros

Buscar un piso cerca de la playa en Torrevieja es posible. En el portal inmobiliario Tucasa.com hay varias viviendas que pueden ser de tu interés. En este caso te hablamos de un ático en esquina que está a 150 metros de la playa del Acequión. El anuncio indica que es un piso luminoso y listo para entrar a vivir

Se trata de una propiedad luminosa y lista para entrar a vivir, que destaca por su gran terraza. Un espacio versátil dividido en dos ambientes: una parte cerrada, ideal como zona de invierno o lavadero, perfecta para aprovecharla durante todo el año; y otra parte abierta, pensada para disfrutar del verano y al aire libre.

La vivienda tiene 86 metros cuadrados y tiene tres dormitorios dobles, uno de ellos con baño en suite. Dispone además de un segundo baño completo, ambos con ventana y equipados con plato de ducha. La cocina es independiente y tiene acceso directo a la terraza cubierta, lo que aporta funcionalidad y mucha luz natural. El amplio salón-comedor, también con salida directa a ambas zonas de la terraza, se convierte en el corazón de la casa, un espacio acogedor y perfecto para compartir en familia o con amigos.

Equipada con aire acondicionado y en muy buen estado de conservación, esta propiedad reúne ubicación, amplitud y exteriores privilegiados en una de las zonas más demandadas por su cercanía al mar y a todos los servicios. El piso tiene un precio de 220.000 euros.