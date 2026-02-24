Chollo de lujo en Torrevieja: un piso de 135 metros cuadrados con domótica, suelo radiante y aire acondicionado

Vivir en Torrevieja, en pleno centro, es posible. En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un exclusivo apartamento en el corazón de la ciudad y a un minuto andado del puerto deportivo Marina Internacional.

Su ubicación es inmejorable: en pleno centro urbano, rodeado de comercios, servicios y zonas de ocio, con la posibilidad de pasear junto al mar, recorrer el paseo marítimo o disfrutar de las playas de la ciudad en cualquier momento.

La vivienda se entrega totalmente amueblada, con mobiliario de diseño y electrodomésticos nuevos, todo incluido en el precio. Se trata de un inmueble a estrenar que incorpora avanzadas prestaciones como sistema de domótica, persianas eléctricas de aluminio, carpintería exterior de PVC, aire acondicionado por estancias, suelo radiante, iluminación instalada y mamparas en los baños. Además, cuenta con plaza de garaje y trastero en el mismo edificio, que alberga únicamente cinco viviendas, lo que garantiza tranquilidad y privacidad.

El apartamento dispone de tres dormitorios y dos baños completos, uno de ellos en suite con vestidor. Ofrece también un amplio salón-comedor y una espaciosa cocina con galería independiente, diseñada para aportar funcionalidad y comodidad en el día a día.

La fachada ventilada, con calificación energética A, proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico, creando un ambiente confortable durante todo el año. Una vivienda pensada para quienes buscan calidad, diseño y la posibilidad de disfrutar del estilo de vida mediterráneo en cualquier estación.

El piso tiene 135 metros cuadrados y cuesta 349.000 euros