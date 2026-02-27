En Alicante se vendió una vivienda cada 9 minutos en 2025: así fue el año récord del mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario vivió en 2025 uno de sus años más intensos en casi dos décadas. Pero más allá del dato nacional, una vivienda vendida cada 44 segundos en España, hay una cifra que destaca especialmente en la provincia de Alicante: se cerró una compraventa cada 9 minutos y 35 segundos.

Así lo recoge un estudio elaborado por Fotocasa a partir de los últimos datos publicados por el INE, que sitúa a Alicante como una de las provincias con mayor dinamismo inmobiliario del país.

Juani Ruz

Más de 54.000 viviendas vendidas en un solo año en Alicante

Según el análisis de Fotocasa, en Alicante se registraron 54.767 operaciones de compraventa en 2025. Esa cifra coloca a la provincia alicantina como la tercera con mayor volumen de ventas en España, solo por detrás de Madrid (81.681 operaciones) y Barcelona (73.412). Incluso supera a Valencia (41.553) y Málaga (36.806), dos de los mercados más activos del arco mediterráneo.

Traducido a ritmo diario, en Alicante se vendieron más de 150 viviendas al día durante todo el año.

Gráfico que muestra la evolución de la compraventa de viviendas en España.

España: una casa vendida cada 44 segundos

El contexto nacional también fue histórico. De acuerdo con los datos del INE recogidos por Fotocasa, en 2025 se realizaron 714.237 compraventas de vivienda en España, el mejor registro desde 2007. Eso equivale a que en el conjunto del país se compró una casa cada 44,15 segundos. Del total de operaciones:

558.327 fueron viviendas de segunda mano (78,2% del mercado)

155.910 correspondieron a obra nueva (21,8%)

Además, el 93,2% de las transacciones fueron vivienda libre, frente al 6,8% de vivienda protegida.

La firma de hipotecas sobre viviendas se dispara un 17,8% en 2025, cifra récord en 16 años / Europa Press

Alicante, uno de los motores del Mediterráneo

El estudio destaca la fortaleza del arco mediterráneo, impulsado tanto por la demanda nacional como por la inversión extranjera. En este escenario, Alicante se consolida como uno de los territorios más dinámicos del mercado inmobiliario español. Su atractivo turístico, el clima, el teletrabajo y la compra de segunda residencia siguen alimentando el interés por la provincia.

Mientras en Madrid se vendía una casa cada 6 minutos y medio y en Barcelona cada 7 minutos, Alicante mantiene un ritmo inferior a los 10 minutos por operación, algo que muy pocas provincias pueden decir.

Gráfico que muestra las viviendas vendidas en 2025 por provincias.

Récord de ventas… y récord de precios

El informe del portal inmobiliario también subraya que este récord de compraventas llega acompañado de una fuerte presión al alza en los precios. De hecho, según el Índice Inmobiliario Fotocasa, cinco comunidades autónomas ya han superado los niveles máximos del boom inmobiliario de mediados de los 2000: Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid.

El precio medio nacional se encuentra ya a solo un 1,9% del máximo histórico alcanzado en abril de 2007, lo que refleja la proximidad a los niveles del anterior ciclo expansivo.

Una brecha cada vez mayor con la España interior

El contraste con otras provincias es notable. Mientras Alicante registró más de 54.000 operaciones, en territorios como Soria apenas se contabilizaron 1.368 compraventas en todo el año.

Esa diferencia evidencia la fuerte polarización del mercado inmobiliario español en torno a grandes núcleos económicos y zonas costeras.