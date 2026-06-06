Vivir en Alicante: ¿Suerte o lujo?

“Yo a tu edad ya tenía una casa”, “yo a tu edad iba por el segundo hijo”, “yo a tu edad ya me había casado y comprado la casa en la playa”. Yo a tu edad…

A los 30 años, la vida debería ser una etapa de explorar, investigar el mundo que nos rodea y vivir todo tipo de aventuras en la vida; de consolidación profesional y de diseño de proyectos personales. Sin embargo, para gran parte de nuestra generación, esta edad se ha convertido en el momento de chocar frontalmente contra el muro del mundo real: la independencia. En la costa, donde la vida invita a disfrutar del entorno, la realidad de la vivienda en Alicante se ha vuelto asfixiante.

El laberinto de los 30: cuando independizarse es una odisea

En Inmobiliaria Núcleo, han decidido dejar de mirar hacia otro lado para entender que nuestra generación no pide imposibles, sino justicia habitacional; por eso, se convierten en la guía esencial para quienes buscan acceder a una vivienda asequible en Alicante dentro de un entorno que parece habernos dado la espalda desde hace un tiempo.

Llegar a la treintena suele ir acompañado del deseo de emancipación e independencia; o, al menos, de una mayor estabilidad, pero la realidad actual nos golpea con precios disparatados que no guardan relación con los salarios medios. Encontrar casas y pisos en Alicante se ha transformado en una película más de Los Juegos del Hambre. Los alquileres consumen una parte desproporcionada de nuestros ingresos y la compra de una vivienda se percibe, en muchas ocasiones, como un sueño inalcanzable debido a las exigentes entradas bancarias.

Lo más frustrante es observar cómo el mercado ha normalizado que una persona deba destinar gran parte de su sueldo a vivir en una habitación compartida o en un piso que no cumple con las condiciones mínimas. La vida, a día de hoy, parece diseñada para vivirse en pareja o bajo modelos de convivencia forzada, olvidando que la independencia es un derecho, no un lujo. Esta falta de oferta adaptada a los jóvenes es, sin duda, el mayor problema al que nos enfrentamos hoy en día.

Alicante tiene espacio para todos / archivo

Inmobiliaria Núcleo: el aliado estratégico para nuestro proyecto de vida

Desde nuestra posición, recurrir a una inmobiliaria en Alicante, es esencial, por ello, Inmobiliaria Núcleo es siempre la primera opción.

No solo ven números; ven personas con ganas de establecerse en el presente para poder tener un futuro. A los 30, necesitamos flexibilidad, transparencia y, sobre todo, una solución que no nos obligue a sacrificar nuestro bienestar. Por eso, en Núcleo han reorientado su gestión para ser la solución a nuestros problemas.

Cuando alguien acude a Inmobiliaria Núcleo buscando casas en venta en Alicante, no les ofrecen solo un catálogo de propiedades. Analizan nuestras necesidades reales y nos ayudan a navegar por la compleja burocracia hipotecaria, identificando oportunidades que realmente encajen con un perfil concreto. Trabajan con el objetivo de derribar las barreras de entrada, asesorando sobre ayudas, préstamos y alternativas de financiación que permitan pasar del "no puedo" al "ya tengo mi hogar".

Viviendas asequibles de alquiler en Alicante / archivo

Soluciones reales: alquilar como trampolín, no como lastre

La inestabilidad laboral hace que el alquiler sea, para muchos de nosotros, la única opción viable. Sin embargo, el mercado actual está plagado de trabas. En Inmobiliaria Núcleo, quieren cambiar esa narrativa comprometiéndose con la gestión de vivienda en Alicante: que sea digna, moderna y, sobre todo, justa. Nos esforzamos en captar inmuebles que se ajusten a los presupuestos de nuestra generación.

El trabajo de Núcleo se centra en poner en el mercado viviendas asequibles de alquiler en Alicante y una cuidada selección de pisos en venta y alquiler en Alicante. Entienden que el alquiler debe ser un periodo estable donde poder ahorrar y crecer, no un estado de angustia constante ante posibles subidas abusivas o falta de garantías. Actúan como mediadores para asegurar que tanto el propietario como el inquilino tengan una relación clara, profesional y segura.

El futuro se construye hoy

En Núcleo, creen que Alicante tiene espacio para todos, y tienen una clara misión: garantizar que las nuevas generaciones tengan su lugar. La vivienda no debe ser el mayor obstáculo de la vida, sino el refugio desde el cual alcanzamos nuestras metas.

Si estás cansado de ver cómo el mercado te ignora o te pone trabas constantes, es momento de cambiar de estrategia. En Núcleo, están listos para acompañarte.