Ciclismo
La etapa 12 de la Vuelta a España, en directo: Laredo - Los Corrales de Buelna
El punto más destacado de los 114,9 kilómetros es el Puero de Alisas, un clásico de la orografía de la tierra
Redacción
La Collada de Brenes, un Primera de 7 kilómetros de ascensión al 8 por ciento de desnivel, augura una buena etapa de la Vuelta a España este jueves, la duodécima, por tierras de Cantabria por encontrarse a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna.
Un recorrido de 114,9 con salida en Laredo que comienza a animar el Puero de Alisas, un clásico de la orografía de la tierra considerado de Segunda con 8,6 km de subida al 5,8 por ciento, situado en el km 41,4.
Por lo demás, trayecto casi llano con un par de repechos que no puntúan entre los dos altos de un recorrido quizás más aprovechable para los aventureros que para los primeros de la general.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
- El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano
- Vuelta al cole en Alicante: aluvión de peticiones en colegios e institutos para cambiar la lengua base de los alumnos
- Así afectarán los recortes de Ryanair al aeropuerto de Alicante
- Alicante se vacía
- Destroza un restaurante de Alicante para robar y huye con un patinete del local
- Estos son los municipios alicantinos donde el precio medio de los pisos aún no alcanza los 100.000 euros
- El británico que murió ahogado en Benidorm era un piloto con más de 1.300 horas de vuelo