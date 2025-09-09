Ciclismo
La etapa 16 de la Vuelta a España, en directo: Poio - Mos / Castro de Herville
El pelotón deja Asturias para llegar a Galicia en una jornada de media montaña propicia para las escapadas
Redacción
La Vuelta a España retoma este martes la marcha deportiva de la carrera tras su segunda y última jornada de descanso con una etapa, la decimosexta de esta 80 edición, dura, de media montaña, una 'clásica' por Pontevedra entre Poio y Mos con cuatro puertos puntuables y final en el mirador de Castro de Herville, de Segunda.
Serán 167,9 km plagados de repechos y dificultades, nada menos que cuatro puertos, dos de ellos de Primera, los altos de A Groba y Prado, para finalizar en un Segunda, el Alto de Castro de Herville, que tiene reservado a los corredores un par de km en su mitad tremendos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Diecinueve municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases este martes ante la alerta naranja por lluvias
- Prohibido el baño en la Gran Playa de Santa Pola
- Reventón húmedo en Redován y Callosa de Segura con vientos de hasta 100 km/h
- El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: 'Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
- Última hora: Aemet amplía la alerta naranja por lluvias, viento y granizo a toda la provincia de Alicante
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada