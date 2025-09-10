Más de 1.000 policías blindarán la Vuelta a su paso por Madrid

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha respondido a las peticiones de los dirigentes madrileños para desplegar un amplio dispositivo policial que garantice la seguridad de la Vuelta a España a su paso por la región este fin de semana. En total, más de 1.000 efectivos policiales velarán porque las protestas contra la participación del equipo israelí y el genocidio en Gaza no deriven en ningún altercado ni pongan en riesgo la integridad de los participantes.

Así lo ha acordado la Junta de Seguridad celebrada este miércoles con el fin diseñar el despliegue para este sábado, cuando la etapa terminará en una ascensión al Puerto de Navacerrada, y este domingo, cuando la Vuelta llegará al centro de la capital para culiminar su última y definitiva etapa.

Cabe recordar que, además de los esperables actos reivindicativos contra el genocidio en Gaza - que esta mañana Almeida ha vuelto a negar tras hacerlo ayer durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad-, para este sábado hay convocada una manifestación de Ecologistas en Acción contra la celebración de la penúltima prueba en el alto de Guarramillas, la zona conocida como la Bola del Mundo, "un enclave de alta montaña de gran valor ecológico” situado en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Pese al fuerte dispositivo acordado, el delegado ha afeado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sus afirmaciones sobre la supuesta mala imagen proyectada por España por las protestas propalestinas, así como usar el término "represión" para referirse al trabajo policial. "Trabajaremos para compatibilizar el desarrollo de la prueba deportiva con el legítimo derecho de manifestación de aquellos ciudadanos que así lo decidan", ha trasladado Martín en declaraciones a los medios tras el encuentro.

"Creo que debieran revisar esas afirmaciones y ser conscientes del liderazgo internacional que España está asumiendo en la condena del genocidio al pueblo palestino", ha asegurado el representante del Gobierno en la Comunidad, quien ha pedido "responsabilidad" a quien parecen "mas interesados en calentar el ambiente" para que se produzcan altercados que "después puedan utilizar para manchar la legítima protesta que muchos ciudadanos están ejerciendo en todo nuestro país".