CICLISMO
La etapa 19 de la Vuelta a España, en directo: Rueda - Guijuelo
Será un recorrido de 161,9 km prácticamente llano entre tierras de vinos y de jamones sin ningún alto puntuable, aunque con algún repecho en el camino
Redacción
La etapa de este viernes de la 80ª Vuelta a España, la decimonovena, íntegra por Castilla y León, con salida en la localidad vallisoletana de Rueda y llegada en la salmantina de Guijuelo, apunta a penúltimo sprint de la carrera previo a la traca final en lo competitivo el sábado en la Bola del Mundo.
Será un recorrido de 161,9 km prácticamente llano entre tierras de vinos y de jamones sin ningún alto puntuable, aunque con algún repecho en el camino. El más importante el de meta, casi cuatro kilómetros ligera cuesta cada vez más ascendente destinado a los sprinters más potentes, precisamente los que están en la carrera.
Porque, aunque en este tipo de etapas la duda es si se llegará al sprint o tendrá éxito una fuga, incuso en esta si habrá viento que pueda provocar abanicos, la presencia en el pelotón de especialistas como el belga Jasper Philipsen (Alpecin) y el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) parece asegurar una llegada masiva.
Si Philipsen, de los mejores velocistas del mundo sino el mejor, ha aguantado en carrera hasta la decimonovena etapa con pocas oportunidades anteriores es de suponer que será para intentar ganar mañana, viernes, en Guijuelo y el domingo en Madrid.
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
- Los agricultores piden la demolición del espigón de Guardamar por el riesgo de inundaciones
- El juzgado perdona 50.000 euros a un alicantino que acabó en la calle tras caer en una estafa por internet
- Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha
- Cada semana un turista británico se pierde en Benidorm debido al exceso de alcohol
- La Zona de Bajas Emisiones de Alicante, bajo lupa
- Nuevo revés del TSJ al Ayuntamiento de Elche para que implante en seis meses la carrera profesional