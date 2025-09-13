Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Vuelta recorta 5 km la última etapa por 'motivos de circulación'

"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España", señala la organización

Jasper Philipsen logra la tercera victoria en Guijuelo.

EFE

Madrid

La organización de La Vuelta a España ha decidido recortar 5 kilómetros la última etapa que se disputará este domingo entre Alalpardo y Madrid por "motivos de circulación".

"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa", dice un comunicado de la Vuelta.

La decisión se debe a "motivos de tráfico, para evitar pasar por la A 6", según fuentes de la Vuelta.

Hoy se disputa la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, en medio de grandes medidas de seguridad por la oleada de protestas propalestinas que están marcando la presente edición.

