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La ronda española

El británico Brennan se lleva a lo grande la etapa catalana de la Vuelta

Tadej Pogacar se mantiene imperial, con el traje de color rojo como líder de la carrera

El pelotón, en un corte por el viento, camino de Roquetes.

El pelotón, en un corte por el viento, camino de Roquetes. / LA VUELTA

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Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Roquetes

Catalunya ha sido ese miércoles la protagonista de la Vuelta, con una quinta etapa que se ha celebrado entre las localidades de Falset y Roquetes; unos corredores que han pasado también por Amposta, Deltebre y Tortosa. El triunfo se lo ha llevado el británico Matthew Brennan, del equipo Visma, siempre con Tadej Pogacar, imperial, con el traje de color rojo como líder de la carrera.

La Vuelta se traslada este jueves hacia las carreteras de Castelló, en una etapa que unirá Alcossebre con la capital provincial. Atención especial merece la subida al puerto del Bartolo, que se presenta con un tramo sin asfaltar de casi 2 kilómetros, que será el atractivo de la sexta jornada de la prueba.

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Fuente: El Periódico

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