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La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo

Vuelta a España 2026.

Vuelta a España 2026. / EFE

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EFE

Castellón de la Plana

La Vuelta afronta este viernes la segunda llegada en alto de la presente edición en la séptima etapa entre Vall D'Alba y Valdelinares, de 149,8 km y meta a casi 2.000 metros de altitud tras 9,8 km de ascenso donde se citarán de nuevo los hombres de la general.

Jornada exigente con un total de 3.685 metros de desnivel y 5 puertos. Tras un inicio ondulado, la primera dificultad será el Puerto El Remolcador (2a, 12,4 km al 4,3), seguido del Alto de Zucaina (3a, 5,5 km al 5), Fuente de Rubielos (2a, 5,9 km al 6,3), Puerto de San Rafael (2a, 11 km al 4,3) y Valdelinares (1a, 8,8 km al 5,9).

Los escaladores a escena, sobre todo los hombres de la general que quieran ir perfilando sus posiciones en esta Vuelta. No es mala oportunidad para los aventureros, aunque el UAE del líder Tadej Pogacar será muy selectivo a la hora de permitir escapadas.

Después de la batalla en El Bartolo, el esloveno Tadej Pogacar será de nuevo el favorito a la victoria en Valdelinares. Saldrá con una renta de 3.34 minutos sobre el español Enric Mas y de 4.21 respecto a Primoz Roglic.

Datos de la etapa:

Recorrido: Vall D'Alba-Valdelinares, 149,8 km

Desnivel: 3.685 metros

Hora de salida: 13.35 horas

Hora de llegada: 17.30 horas

Puertos

  • . Puerto El Remolcador (km 52, 2a, 12,4 km al 4,3)
  • . Alto de Zucaina (km 68, 3a, 5,5 km al 5)
  • . Fuente de Rubielos (km 104, 2a, 5,9 km al 6,3)
  • . Puerto de San Rafael (km 136, 2a, 11 km al 4,3)
  • . Valdelinares (km 149,8 1a, 8,8 km al 5,9).

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. Esprint intermedio: km 123,3.

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