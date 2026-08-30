Ciclismo
La etapa 9 de la Vuelta a España 2026: sigue en directo su paso por Alicante
Redacción
Alicante se reencuentra este domingo con la Vuelta a España. Lo hace, además, para protagonizar una de las etapas más duras jamás confeccionadas por la organización de la carrera, la más importante de cuantas se celebran en nuestro país. Con salida en La Vila Joiosa y meta en un puerto tan exigente como el Alto de Aitana, recorre este domingo 30 de agosto casi 190 kilómetros por suelo íntegramente alicantino. La etapa ha iniciado a las 12:26 de la mañana y la llegada estimada a las 17:14 de la tarde.
De los siete finales en alto de la Vuelta 2026 la cima de Aitana será la que marque las diferencias definitivas entre los favoritos. Desde Sella, y después de superados 5 puertos, la escalada a Aitana será de 22 km de ascensión, 1.264 metros de desnivel, pendiente media del 5,8 por ciento y máximas del 11%.
Antes de Aitana habrá que superar el Puerto de Tárbena (segunda categoría, 7,2 km al 5,4), El Miserat (primera categoría, 5,2 km al 10), el único alto de la presente edición que supera el 10 por ciento de media, el Puerto de Tollos (tercera categoría, 4,1 km al 5,8), Tudons (segunda categoría, 7 km al 5,3) y Benifallim (segunda categoría, 4,8 km al 5,8).
Con el abandono del esloveno Tadej Pogacar tras la caída en la octava etapa, el nuevo líder es el español Enric Mas (Movistar), quien defenderá la roja con una ventaja de 1.11 minutos sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon) y de 1.33 respecto a Primoz Roglic (Red Bull Bora).
Datos de la etapa 9 de la Vuelta a España
Recorrido: La Vila Joiosa-Alto de Aitana, 187,4 km
Desnivel: 5.166 metros
Hora de salida: 12.10 horas
Hora de llegada: 17.30 horas
Puertos:
-Puerto de Tárbena (segunda categoría, km 36,7, 7,2 km al 5,4)
-El Miserat (primera categoría, km 73,9, 5,2 km al 10)
-Puerto de Tollos (tercera categoría, Km 90,7, 4,1 km al 5,8),
-Tudons (segunda categoría, km 121,8, 7 km al 5,3)
-Benifallim (segunda categoría, Km 139,9, 4,8 km al 5,8).
-Alto de Aitana (primera categoría, km 187,4, 22 km al 5,8).
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