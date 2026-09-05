La ronda española
El calor obliga a recortar la 15ª etapa de la Vuelta
La etapa cordobesa, con más de 40 grados previstos, se queda en 110 kilómetros de recorrido
La organización de la Vuelta 2026 ha decidido modificar el recorrido de la etapa 15, prevista para mañana, 6 de septiembre, entre Palma del Río y Córdoba, ante las altas temperaturas previstas durante la jornada que no se espera que bajen de los 40 grados centígrados. "Con el objetivo de preservar la salud de los ciclistas y garantizar las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la competición, se activa el protocolo climatológico para la etapa 15". En consecuencia, la organización dejó la jornada dominical en 110,2 kilómetros frente a los 189,7 programados inicialmente.
La salida neutralizada se retrasa a las 14.50 horas y la salida lanzada a las 15 horas. "La decisión ha sido tomada tras la activación del protocolo por temperaturas extremas y previa reunión entre los representantes del Colegio de Comisarios, los equipos, los corredores y la dirección de la Vuelta , una vez atendidas todas las consideraciones realizadas por todas las partes", afirma el comunicado de la organización.
Los compromisos televisivos impiden adelantar la etapa a un horario de mañana, ya que la competición debe finalizar hacia las 17.30 horas que es el horario de buena audiencia.
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Fuente: El Periódico
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