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Ciclismo

Pogacar dice adiós a la temporada tras su caída en la Vuelta

El esloveno recibió el alta médica este mismo miércoles tras ser operado en Barcelona

Pogacar recibe el alta médica en Barcelona.

Pogacar recibe el alta médica en Barcelona.

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Sergi López-Egea

Granada

Tadej Pogacar da por finalizada su temporada tras fracturarse la clavícula izquierda en la Vuelta a España. Según ha adelantado La Gazzeta y podido confirmar El Periódico, el ciclista del UAE Emirates Team ha tomado esta decisión tras reunirse este viernes con su mánager, Alex Carera.

El esloveno recibió el alta médica este mismo miércoles tras ser operado de la rotura en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona. La intervención la realizó doctor Xavier Mir, el especialista que ha operado -entre otros- a los pilotos de MotoGP Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez o Jorge Martín.

Retirada cuando era líder

A consecuencia de la caída en la octava etapa de la ronda española, Pogacar sufrió una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones, por lo que tuvo que abandonar la carrera cuando iba líder.

La estrella del ciclismo intentó continuar pero rápidamente se dio cuenta de que no podía. Fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario de la localidad de Gandía, donde fue sometido a los primeros exámenes, y a las 02.00 horas llegó al Dexeus.

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Fue su séptimo abandono desde que se unió al UAE en 2019. El último fue en 2023, a 84 km de la meta de la Lieja-Bastoña-Lieja, cuando se fracturó la muñeca izquierda y fue operado posteriormente. Sin embargo, nunca antes había abandonado una carrera por etapas.

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Fuente: El Periódico

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