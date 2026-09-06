Tadej Pogacar se hace eterno y aunque no corra la Vuelta, en cierto modo, sigue estando presente en la carrera. Circulan por carretera, a bordo del autobús de su equipo, los muñequitos que se ganó por subir cada día al podio hasta que hace una semana todo se fue a hacer puñetas. En su escuadra sólo quedan cuatro corredores en competición y, en estas condiciones, se hace muy complicado luchar por ganar una etapa y salir del shock que dejó el abandono del astro esloveno. Pese a ello, lo intentan cada día.

Este sábado comunicó de forma oficial algo que ya se sabía y que habían dado a entender quienes lo trataron después del accidente en Valencia. Era imposible que se recuperase y llegase a tiempo para los dos retos principales que Pogacar se había planteado para el fin de curso: ganar en Montreal un tercer Mundial y conquistar una sexta Lombardía, algo que ni siquiera el gran Fausto Coppi logró en sus tiempos de gloria; de eso hace ya 70 años.

Que se cure bien, que la clavícula no debe afectar el rendimiento del próximo año, que vuelva con las ganas de siempre y que siga logrando éxitos que no están al alcance de ningún mortal que ande en bici, ni siquiera de Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, las otras dos grandes figuras contemporáneas a Pogacar.

Todo perfecto, hasta el accidente

Finiquitó una temporada idílica salvo el accidente en la octava etapa de la Vuelta. Fue primero en todo lo que corrió salvo la París-Roubaix que hizo segundo y porque Wout van Aert lo batió en el esprint final de la carrera de los adoquines. Ganó Strade Bianche, Milán-San Remo, Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, Tour de Romandía, Vuelta a Suiza, Tour y estuvo ocho etapas de líder en la ronda española con tres triunfos parciales.

El ciclismo no suele ser un deporte en el que los practicantes firman contratos de por vida con los equipos; entre otras cosas, porque los patrocinadores son fugaces, están unos pocos años y luego se van, cuando creen que ya han sacado provecho publicitario a la inversión.

En 2019, cuando Pogacar se incorporó al UAE -lo único que ha cambiado estos años ha sido el diseño del vestuario-, de los 18 equipos que formaban el World Tour, la máxima categoría, sólo la mitad continúa con sus patrocinios, aunque algunos de ellos lo hacen como segunda marca (Trek, Ineos y Astana) y otros han pasado a ser la primera firma, Visma y Soudal. Es una prueba de la dificultad que implica que un ciclista, aunque sea el número uno del mundo, pueda comprometerse por seis años más con el conjunto por el que corre.

En otros deportes, cuando son clubs los que gestionan los fichajes, es más fácil atar a las estrellas por varias temporadas, pero en ciclismo lo habitual siempre ha sido que la firma nunca se amplíe más de tres años consecutivos.

34 años, en 2032

En diciembre de 2032, cuando expira el nuevo contrato de Pogacar, el astro esloveno tendrá 34 años y habrá estado 14 temporadas con el UAE; de hecho, casi desde que llegó y empezó a destacar ganando la Vuelta al Algarve, en febrero de 2019, sin que nadie le hiciera sombra, ya se puso los galones de jefe y así ha ido reuniendo un palmarés sobrenatural que incluye, por encima de todos los éxitos, cinco triunfos en el Tour.

Es el corredor mejor pagado del pelotón, lo cual resulta obvio. Aunque las cifras nunca se hacen públicas, Pogacar en un año de pedaleo puede llegar a ingresar entre 12 y 14 millones de euros, cifras que en su caso son netas ya que Mónaco no cobra impuestos a los deportistas que residen en el Principado.

Los países de la Unión Europea sí que le retiene la parte proporcional que aplica a los premios que recibe por ganar el Tour; por ejemplo, una prima que habitualmente se reparte entre todos los ciclistas que han participado en el equipo. Pero el grueso del salario de Pogacar, lo que percibe entre el salario del UAE y los patrocinadores privados, entra de forma neta a su cuenta corriente.

Similar a las estrellas de fútbol

Es el único ciclista que percibe una ficha similar a muchas estrellas de fútbol, que forman parte de las plantillas de los equipos más punteros de Europa, y el que ya desencadena las mayores pasiones montado sobre la bicicleta.

Pogacar ya lleva un par de años afrontando una temporada donde va cambiando los objetivos; es decir, escoge carreras que nunca ha ganado, lo que se acostumbra a traducir a que no las ha corrido. Si bien es cierto que ya lo ha conquistado casi todo y que cada vez le quedan menos pruebas que incorporar a su palmarés, en 2027 le faltará un objetivo, que seguirá siendo la Vuelta, que se programará en septiembre y se correrá después del Mundial, por lo que Pogacar no lo tendrá muy complicado en ampliar su estado de forma si ningún contratiempo le afecta en el rendimiento.