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La etapa 16 de la Vuelta a España 2026, en directo

Una de las últimas oportunidades para los esprinters

Vuelta a España.

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EFE

Sevilla

Tras la segunda jornada de descanso llega la decimosexta etapa por la provincia de Huelva con un recorrido de 181,1 kms entre Cortegana y La Rábida (Palos de la Frontera), con un perfil propicio para el lucimiento de los velocistas.

En el inicio de la tercera semana la Vuelta cruzará de norte a sur la provincia, y la etapa se puede dividir en dos partes. Una primera más complicada, con un terreno más movido ideal para formar la fuga. La segunda mitad será prácticamente llana, idónea para que los equipos de los esprínters controlen el ritmo y disputen la llegada masiva en Palos de la Frontera.

Las pequeñas cotas del comienzo no son puntuables, por lo que no habrá lucha por los puntos de la montaña. Sin alicientes orográficos, el esprint intermedio de Villarrasa (km 114), servirá de ensayo para los velocistas.

El español Enric Mas defenderá el maillot rojo de líder por octavo día consecutivo con una ventaja de 2.06 minutos de adelanto sobre el austríaco Felix Gall y de 2.10 respecto al esloveno Primoz Roglic.

Datos de la etapa:

Recorrido: Cortegana-La Rábida-Palos de la Frontera, 181,1 kms

Montaña: sin puertos

Esprint intermedio: Villarrasa, km 114

Hora de salida: 13.05 horas

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Hora de llegada: 17.30 horas.

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