Marc Seguí, nuevo ídolo

El cantante Marc Seguí, uno de los nuevos ídolos del pop nacional, llega esta noche a la Sala The One. En poco tiempo y a sus 23 años, el artista mallorquín ha logrado lo que muchos no consiguen en toda una vida. Aunque tiene varias canciones de éxito, ha sido con Tiroteo -uno de sus últimos temas en el que le acompañan Pol Granch y Rauw Alejandro- con la que ha roto todos los esquemas llegando a más de 250 millones de reproducciones en Spotify. En su nuevo álbum, Pinta y colorea, sigue abarcando diversos estilos como el pop, el indie, el lofi y los sonido urbanos que interpreta con su habitual descaro, frescura y originalidad. Su nuevo trabajo lo define como «un viaje imaginario» a lo largo de diversas etapas que culminan en una «metamorfosis íntima, sin miedo a tener miedo».