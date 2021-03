San Vicente propone que el 13 de abril sea día lectivo en medio de 18 días de vacaciones

El PSOE lleva a pleno el próximo miércoles la anulación del festivo del martes 13 de abril en San Vicente, lo que dejaría un día lectivo en medio de 18 jornadas de vacaciones. Esta propuesta provocó ayer la indignación de la comunidad educativa, denunciando Cs la falta de previsión del equipo de gobierno, ya que desde hace tiempo se sabía que no habría Fiestas Patronales. Desde la formación naranja recordaron que desde que dimitió la edil de Educación, Belén Arques, hace mes y medio, no hay edil del área y las competencias las asume directamente el alcalde Jesús Villar (PSOE). Esta propuesta, que requiere de la aprobación del pleno, fue comunicada ayer a la comunidad educativa, generando una gran sorpresa y rechazo por el problema de organización que genera para padres y centros, ya que la medida se adoptaría a tan solo 13 días de esa jornada marca como festiva en los colegios. Y provoca que los niños tengan que acudir a clase solo ese martes, manteniéndose el resto de la semana no lectiva. Las vacaciones arrancan el jueves 1 de abril y vuelven a reanudarse el lunes 19 de abril, pero los chavales tendrán clase el martes 13 de abril.

Ciudadanos mostró su apoyo a los centros educativos «que han visto cómo la concejalía de Educación, en manos del PSOE, ha decidido de forma unilateral eliminar el festivo local previsto para el martes 13 de abril, una decisión tomada de manera improvisada y sin consenso. Esta medida supone interrumpir las vacaciones escolares y que alumnos, profesores y resto de personal tengan un día lectivo suelto en mitad de un periodo de 18 jornadas no lectivas». La edil de Cs Mariela Torregrosa manifestó que «no entendemos por qué se ha tomado esta decisión tan tarde cuando desde hace mucho tiempo se sabía que no se podrían celebrar las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos en las fechas habituales, un retraso que ha dejado a los centros educativos sin margen para poder modificar los tres días no lectivos que se aprobaron en el Consejo Escolar Municipal a principio de curso y que se fijaron los días 14, 15 y 16 de abril para completar la semana de fiestas».

Cs ha advertido de que esta modificación del calendario será efectiva cuando se apruebe en el pleno del 31 de marzo, es decir en vísperas de que comience el periodo de vacaciones de Semana Santa, y supone un problema tanto para las familias como para los centros educativos a nivel organizativo, de personal, comedor escolar, transporte, apertura de instalaciones, etc. La propia resolución de Educación reconoce que no hay tiempo material para poder anular los no lectivos del 14, 15 y 16 de abril. Y con este cambio el lunes 11 de octubre pasaría a ser no lectivo, facilitando el puente por el 12 de octubre.

La edil afirmó que «estas decisiones son consecuencia del desgobierno que existe ahora mismo en el Consistorio, donde el cargo de concejal de Educación lo ha asumido de forma provisional el alcalde después de la renuncia al acta de la anterior edil, hace ya más de un mes y medio, y donde además hay un concejal sin competencias y la concejalía de Recursos Humanos sin nadie al frente después de que su responsable haya renunciado al puesto y el alcalde se haya negado a aceptarlo». Así, el pleno debe apoyar esta propuesta del alcalde, en medio de un PSOE roto por esta crisis y con la necesidad de que algún partido de la oposición -Compromís o Podemos- apoye al equipo de gobierno formado por socialistas y EU.

Por su parte el alcalde Jesús Villar explicó que este año se hace lo mismo que en 2020, anular el segundo día festivo, y que la medida que adopta tras consultar a todos los afectados, no solo comunidad educativa, sino hosteleros, comerciantes... Y admitió que no da tiempo a anular con la Generalitat el resto de festivos, aunque destacó que todos los grupos respaldaron en la comisión del martes la propuesta.