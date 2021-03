San Vicente da marcha atrás y mantiene festivo el 13 de abril tras el rechazo de padres y colegios

Marcha atrás en San Vicente. El martes 13 de abril seguirá siendo festivo, por lo que los escolares tendrán vacaciones del 1 de abril hasta el día 18. La presión de la comunidad educativa y de los diferentes partidos hizo que el ejecutivo, presidido por el alcalde Jesús Villar (PSOE), se replanteara la tarde de este jueves la decisión y, finalmente, sobre las 19.30 horas, comunicara que no se realizaría el cambio anunciado el miércoles.

Así, se atiende a las peticiones de ampas y centros educativos, que ayer inundaron el Ayuntamiento de escritos mostrando su malestar por la propuesta y exigiendo su retirada.

Desde la concejalía de Fiestas, dirigida por Asun París (PSOE), se ha explicado que «se retira del orden del día del pleno, en sesión ordinaria, que tendrá lugar el próximo miércoles 31 de marzo, el punto de anular como festivo local el martes 13 de abril». Y la edil asumió el error, ya que la propuesta no contaba con la antelación necesaria.

Desde Fiestas señalaron que «dado el estado de alarma y por la situación que se está viviendo en el país, las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de 2021 no se celebrarán, motivo por el que la propuesta de la Concejalía de Fiestas era sustituir el festivo local del martes 13 de abril, por el lunes 11 de octubre, como nueva fecha festiva. Esta propuesta a pleno fue votada por unanimidad por todos los grupos políticos, durante las comisiones informativas celebradas el pasado miércoles. Así mismo, dentro del calendario escolar, los días 14, 15 y 16 de abril constan como no lectivos. Por tanto, solo quedaría como lectivo el martes 13 de abril».

La concejal delegada de Fiestas, Asun París, entonó el «mea culpa» y reconoció que considerar el día 13 de abril como lectivo puede provocar inconvenientes dentro del calendario escolar. «El cambio de festivo a lectivo del día 13 de abril ocasiona una falta de previsión para que el Consejo Escolar Municipal, así como todos los sectores afectados, puedan notificarlo a la Conselleria de Educación. Por eso, hemos decidido retirar el punto del pleno».

De esta forma, una vez retirado el punto, se mantiene el acuerdo del pleno del pasado día 30 de septiembre de 2020, donde se determinaron los días 12 y 13 de abril de 2021, lunes y martes respectivamente, como fiestas locales de carácter tradicional en esta población, con motivo de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos.

Por tanto, no habrá un día lectivo entre los 18 de vacaciones de Semana Santa en San Vicente. La gran presión ejercida por la comunidad educativa, que rechazaba de plano la medida y que ayer inundó el Ayuntamiento de escritos mostrando su malestar y reclamando que se mantenga como día festivo, hizo que el ejecutivo rectificara. Además, eso se unía a que no tenía garantizado que pueda salir adelante, ya que PP, Cs, Vox y Compromís ya se habían posicionado en contra, por lo que el equipo de gobierno de PSOE y EU requería del apoyo de Podemos, que tenía que consultarlo con su asamblea. Y eso siempre que a los socialistas no les pasara factura su crisis interna y no se rompiera la disciplina de voto.

Oposición

La marcha atrás se esperaba que pudiera llegar este viernes en la Junta de Portavoces, donde parte de la oposición iba a pedir su retirada, pero el PSOE la hizo ya efectiva este jueves. El portavoz de Compromís, Ramon Leyda, explicó por la mañana que «en la comisión informativa del miércoles, donde se nos expuso este cambio no estaba presente el alcalde, pese a que ostenta la concejalía de Educación tras la dimisión de la edil Belén Arques. Y preguntamos por la presencialidad de los alumnos, si se podía dejar en manos de los padres si iban a clase o no, y se nos dejó entrever que era opcional y que no afectaría. Lo que no entendemos es que allí no estuviera el alcalde. Una decisión así tiene que estar consensuada con los colectivos afectados. Y nos dijeron que lo estaba, pero no ha sido así». Y por todo ello iban a pedir su retirada».

Por su parte el PP denunció, antes de la marcha atrás, «una vez más la improvisación en la toma de decisiones del equipo de gobierno». Desde Vox también anunciaron que pedirían la retirada del punto, lamentando la improvisación. Y desde Podemos su portavoz David Navarro señaló que el ejecutivo no había actuado con la previsión adecuada, aunque «el equipo de gobierno todavía está estudiando la situación». Finalmente, el 13 de abril seguirá siendo festivo.