Los partidos de la oposición en San Vicente del Raspeig muestra su indignación con lo que está ocurriendo y todos ellos piden al alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, contundencia y, sobre todo, que tome decisiones de una vez y no a cuentagotas en el caso de las graves filtraciones que se han conocido de chats de concejales socialistas paralelos que ya le han costado el cargo a José Luis Lorenzo, que ha dejado su acta; y las competencias al edil Jesús Arenas.

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Pachi Pascual, ha exigido a Villar que “acabe de una vez por todas con el bochornoso serial que está protagonizando el grupo municipal socialista y que está afectando de forma muy preocupante a la imagen del municipio y a la gestión del Ayuntamiento”.

Tras conocer la decisión del alcalde de retirar las competencias a Jesús Arenas, portavoz del grupo municipal socialista y hasta ahora concejal de Contratación, Infraestructuras y Mayor, le solicita además que renuncie a su acta.

El portavoz de Ciudadanos ha reclamado al alcalde que “tome de una vez todas las decisiones que tenga que tomar y que no siga haciéndolo por capítulos si, tal y como ha insinuado varias veces, es conocedor de que hay más concejales implicados en las conversaciones de Whatsapp que se vienen publicando desde hace semanas en diversos medios de comunicación”.

Daño irreparable a la imagen de San Vicente

Pachi Pascual ha añadido que “se está haciendo un daño irreparable a la imagen de San Vicente y a los trabajadores municipales, que están pidiendo que se asuman todas las responsabilidades de forma inmediata sin esperar a que vuelvan a aparecer audios o capturas en los que se insulta gravemente a funcionarios del Ayuntamiento, se duda de su profesionalidad e incluso se habla de filtración de documentos oficiales”.

El portavoz de Cs ha indicado que “nosotros somos muy respetuosos con los asuntos internos de otros partidos y no entramos a valorarlos, pero es evidente que esta situación lleva meses afectando a la gestión del Ayuntamiento, que está totalmente paralizado, con departamentos que llevan más de dos meses sin concejal como es Sanidad y Educación, en plena pandemia, y con otros que se quedan ahora también sin nadie al frente como Contratación, Infraestructuras y Mayor”.

"Esperamos que Arenas no sea el único"

Desde el grupo Popular, su portavoz Óscar Lillo, exige la misma contundencia por parte del alcalde, de quien dice, es la persona conocedora desde hace tiempo de todo lo que estaba ocurriendo. Y le pide a la vez que actúe con contundencia y termine con la "gravísima" situación en la que está sumido el Ayuntamiento de San Vicente. "Como máximo responsable del Ayuntamiento, de su partido, del grupo municipal socialista y del equipo de Gobierno, el alcalde debe tomar decisiones. El viernes hizo un comunicado pidiendo a todos los concejales que fueran dejando sus actas. A la vista de esa falta de dimisiones, el alcalde ha relevado de sus competencias a Jesús Arenas, esperemos que no sea el único porque según esos grupos de Whatsapp hay más concejales que están inmersos en esas conversaciones. le volvemos a pedir al alcalde, él es el máximo responsable de este desaguisado, él ha dicho que esto ya lo conocía desde el año pasado y si ha consentido estas actitudes durante tiempo ahora tiene que tomar decisiones. Esperamos que si no dimiten el resto de concejales que él tome las decisiones y los releve en sus competencias. Para el PP estamos viviendo una situación gravísima, que pone en duda todo el trabajo municipal, deja a los trabajadores muy expuestos, todo nuestro apoyo a los trabajadores y exigencia de que se depuren responsabilidades. Esto no forma parte del juego político, él tiene capacidad de decidir sobre el futuro del Ayuntamiento".

"Filtrando con cuentagotas"

David Navarro, de Podem San Vicente, explica que Desde Podemos San Vicente, "no podemos comprender por qué si ya se tiene toda la información del contenido de los famosos chats paralelos, la misma se esté filtrando con cuentagotas, y se vayan tomando decisiones poco a poco, en vez de realizar las acciones necesarias para acabar de una vez por todas con esta gravísima situación. Situación que está afectando a la gestión del Ayuntamiento, situación donde se ha descalificado gravemente al funcionariado de esta casa, situación donde se ha vulnerado reiterativamente el deber de sigilo que tenemos los cargos públicos, ya que se ha filtrado información sensible y comprometida de diferentes asuntos. El concejal inciden en no entender que tal y como mostraron con rotundidad los trabajadores del Ayuntamiento, los sindicatos, los partidos políticos y hasta el propio alcalde, "todavía no se le haya quitado las competencias a todos y cada uno de las concejalas y concejales implicados tanto activa como pasivamente, y estas personas, por honor y dignidad a lo que supone ser un cargo público, no hayan entregado su acta". El edil espera que "nadie se esté tomando esta grave situación en la que se encuentra el Ayuntamiento como un juego político, ya que los intereses de la ciudadanía han de estar por encima de todo y que se depuren la totalidad de responsabilidades para poder volver a la normalidad lo antes posible".

"Filtración de información delicada y confidencial"

Desde Vox, su portavoz, Adrián García, señala que "una vez más hay que digerir rápido porque llega otra noticia de escándalo en el Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig. Esperamos que se siga depurando responsabilidades y se pare esta gestión de facto". El concejal advierte de que "se habla de algo muy grave como la filtración de información delicada y confidencial, esperemos que el señor alcalde investigue tales hechos por si de un presunto ilícito se tratase. Esto ya se pasa de castaño a oscuro y los vecinos de San Vicente no pueden estar sintiendo que sus representantes están jugando con sus intereses que tanto les cuesta con sus impuestos". García añade que los vecinos "no se merecen estas noticias y creemos que debería intervenir ya, tanto el partido involucrado como sus socios de gobierno (Izquierda Unida), y no se sienten ahora fuera de la barrera, firmaron el pacto de los Molinos y son igualmente responsables de Gobierno. El Ayuntamiento de San Vicente es una maquinaria que no debe parar, los vecinos no tienen culpa de todo este "Juego de Tronos", déjense ya de jugar", espeta el edil.

"Un espectáculo continuo"

"Compromís considera que el Ayuntamiento de Sant Vicent debe ser el lugar donde los vecinos y vecinas del municipio resuelvan trámites, dudas e inquietudes. En ningún caso el Consistorio se puede convertir en un despropósito con un espectáculo continuo día sí día también", declara el portavoz de la formación, Ramon Leyda.

El edil advierte de que "la crisis de un partido político no puede paralizar un Ayuntamiento entero". Y añade que "Compromís velará, desde una oposición constructiva, para que la gestión no quede en un segundo plano. El bienestar de los sanvicenteros y sanvicenteras está en juego". A la vez que hace referencia a la grave situación social que existe actualmente. "Desde las administraciones se está haciendo un gran esfuerzo para no dejar a nadie atrás en esta crisis sanitaria, social y económica que estamos padeciendo y no permitiremos que el Ayuntamiento de Sant Vicent deje de cumplir con su labor".