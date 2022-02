San Vicente renuncia a una subvención de casi medio millón de euros para contratar a 23 personas

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha renunciado a una subvención de 475.000 euros de la Generalitat Valenciana para contratar a 23 personas. Se trata del programa de subvenciones Ecovid 2021 para paliar los efectos económicos provocados por la pandemia. Unas ayudas al empleo dirigidas a parados menores de 30 años.

El grupo municipal del Partido Popular ha denunciado que la subvención se pidió en julio de 2021 y fue concedida en el mes de noviembre y critica que el gobierno entonces bipartito de PSOE y EU, no la haya aprovechado. Especialmente en una coyuntura complicada para el Ayuntamiento de San Vicente con una carencia de personal que se está agudizando con los meses.

Para el portavoz Popular, Óscar Lillo, no es de recibo que se esgrima la falta de tiempo "cuando desde julio hasta noviembre han tenido tiempo de tramitar unos contratos que debían estar antes de finales de diciembre". Y añade que: "Me parece fuerte que lleven tanto tiempo diciendo y cargando las culpas con que no hay personal municipal y ahora precisamente una ayuda que ya estaba concedida y de la que ya se habían hecho todos los trámites y cuando se han concedido 475.000 euros se permiten el lujo de renunciar a ella".

Los Popular lamentan que esta subvención ha supuesto un trabajo previo que han hecho distintos departamentos municipales preparando los cerca de 20 proyectos que se presentaron "todo es tiempo que se va a la basura porque cuando le dan la subvención el Ayuntamiento renuncia a ella. Así funciona el gobierno de Villar, con improvisación", critica el portavoz.

Ha sido en la pasada Junta de Gobierno del 17 de febrero cuando se aprobó renunciar a la subvención concedida por Labora para la contratación. "Consideramos que 45 días son más que suficientes para poder realizar dicha tramitación, si ya la tienes planificada desde la fecha de su solicitud cuatro meses antes”, destaca Lillo. Y recuerda que esta subvención la han solicitado otros municipios de la Comunidad "y no tenemos constancia de que otros las hayan rechazado".

Informe

El concejal de Empleo, Alberto Beviá, y el alcalde y edil de Recursos Humanos, Jesús Villar, advierten del escaso margen de tiempo con el que se contaba para poder tramitar los contratos. Y explican que la Intervención municipal impide hacer moviento alguno hasta que la resolución de que se ha concedido la ayuda es firme. A partir de ese momento los trámites para poder llegar a final de diciembre hacía imposible alcanzar los plazos para la contratación.

"Este es el año, con diferencia, en el que tenemos más planes de empleo, más talleres y más empleados; y ha venido más dinero que nunca", recalca Beviá, molesto por la denuncia Popular. "Llega un momento que por tiempo no llegamos y así lo testifica en un informe la jefatura de RRHH y la de Desarrollo Local que indica que es imposible seguir los procedimientos", advierte. "No ha sido un capricho, la resolución llegó más tarde de lo que esperábamos, hicimos los cálculos, tenía que pasar por el pleno, en otros ayuntamientos no obliga a pasar por pleno. Sin resolución los ayuntamientos corren el riesgo de que los importes disminuyan", recalca. Esta ayuda de casi medio millón es un importe menor al coste completo de la contratación, que debía asumirla el Ayuntamiento, y para lo que debía hacer una modificación de crédito y pasar por pleno.

Beviá pone en valor el trabajo de los empleados municipales. Reconoce que optar a esta subvención ha sido un gran esfuerzo. "No voy a consentir que se infravalore el trabajo de los departamentos, y los voy a defender a capa y espada. Lo han hecho con un esfuerzo sobrehumano con precaridad, puesto que no estaba el coordinador ni la jefa de Personal", recalca.